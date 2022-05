Detektiv Wilsberg (ZDF) ermittelt als der Erfinder einer umstrittenen Gesichtserkennungs-App stirbt. In "Spider-Man: Homecoming" (VOX) trifft der Superheld auf den Vogelmann Vulture. RTL zeigt die besten Momente aus der TV-Karriere von Otto Waalkes.

20:15 Uhr, ZDF , Wilsberg: Ins Gesicht geschrieben, Krimi

Ekki ( Oliver Korittke) wird nach Bielefeld zum Firmenjubiläum eines Freundes eingeladen. Wilsberg ( Leonard Lansink) begleitet Ekki, um seinen Freund Manni (Heinrich Schafmeister) in Bielefeld zu sehen. Doch aus dem Treffen wird nichts. Die Smartphone-App "Face23", die Menschen per Gesichtserkennung identifiziert und alle im Netz verfügbaren Informationen zu einer Person zusammenträgt, sorgt in Bielefeld für Aufsehen. Technik-Muffel Wilsberg lässt das zunächst kalt. Als jedoch ein Video im Netz kursiert, das Alex Holtkamp ( Ina Paule Klink) neben einem Toten kniend zeigt, ist Wilsberg gezwungen, sich mit der App auseinanderzusetzen.

20:15 Uhr, VOX , Spider-Man: Homecoming, Superheldenaction

Nach dem ersten sensationellen Kampf mit den Avengers kehrt Peter Parker ( Tom Holland) in seine Heimat zurück. Dort lebt er mit seiner Tante May ( Marisa Tomei). Doch Peter fällt es nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden. Vielmehr will er seinem Mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.) beweisen, dass er mehr ist als nur der nette Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber der gefährliche "The Vulture" auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.

20:15 Uhr, RTL , Otto total, Porträt

Otto Waalkes ist und bleibt einer der erfolgreichsten Vertreter der deutschsprachigen Komik. In einer abendfüllenden Clip-Show präsentiert RTL alle Highlights aus Ottos Karriere. In seiner unnachahmlichen Art führt der kultige Ostfriese durch seine besten Momente aus den letzten 50 Jahren Bühnen-, Kino- und TV-Präsenz. Eine Show für alle treuen Fans und alle, die es danach sein werden.

20:15 Uhr, RTLzwei, Der verbotene Schlüssel, Mysteryhorror

Die Krankenpflegerin Caroline Ellis ( Kate Hudson) kündigt ihren Job in einem Hospiz. Kurz darauf erhält sie eine Stelle auf einer abgelegenen Plantage in den Sümpfen von Louisiana. Hier soll sie den nach einem Schlaganfall gelähmten Ben pflegen. Im Dachzimmer des Hauses, welches mit einem geheimen Schlüssel verschlossen ist, lauert ein schreckliches Geheimnis, dem sie nach und nach auf die Schliche kommt.

20:15 Uhr, ONE, Nachtschatten - Der Usedom-Krimi, Krimi

Bis zur Bewusstlosigkeit unter Drogen stehende 16-Jährige in einem Ferienbungalow, einer davon tot in der Sauna - so beginnt die neue Tourismus-Saison in einem Usedomer Kaiserbad. Es war die Party von Karin Lossows ( Katrin Sass) Großneffen Ben ( Emil Belton), die dort eskaliert ist. Dessen Vater Rainer (Till Firit) reist an, Karins lange nicht gesehener Neffe, der bei der Kripo München arbeitet. Er mischt sich prompt in Ellen Norgaards ( Rikke Lylloff) Ermittlungen ein, denn sein Sohn ist tatverdächtig: Hat Ben seinen Kumpel getötet?