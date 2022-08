Im Disney-Remake von "Die Schöne und das Biest" (Sat.1) bezaubert Emma Watson als Belle. Beim "großen Deutschland-Quiz" (ZDF) messen sich vier Promi-Teams. In "Star Trek Beyond" (ProSieben) treffen Captain Kirk und seine Crew auf den bösartigen Krall.

20:15 Uhr, Sat.1, Die schöne und das Biest, Fantasy

Die schöne Belle (Emma Watson) wird von einem Biest (Dan Stevens), das einst aufgrund seiner gefühlskalten Art von einer Zauberin mit einem Fluch belegt wurde, in einem Schloss gefangen gehalten. Trotz der misslichen Lage arrangiert sie sich mit ihrer Situation und findet neue Freunde. Diese sehen in ihr die eine, die den Bann brechen und alle wieder in ihre wahren Gestalten zurückverwandeln könnte. Doch die Dorfbewohner haben es auf das vermeintlich bösartige Biest abgesehen.

20:15 Uhr, ZDF, Das große Deutschland-Quiz, Quizshow

Sabine Heinrich begrüßt in "Das große Deutschland-Quiz" vier prominente Rateteams zu einer Spiel- und Quizreise durch unser Land. Michael Mittermeier, Sasha, Max Giesinger, Kim Fisher, Joachim Llambi, Mathias Mester, Tom Beck und Bettina Zimmermann spielen für den guten Zweck. In Quizduellen stellen sie sich den Fragen rund um Deutschland und zeigen, wie bunt unsere Heimat ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Star Trek Beyond, Sci-Fi

Chris Pine und sein Team erleben zum dritten Mal Abenteuer in den Weiten des Alls: Drei der fünf Jahre ihrer geplanten Mission sind vergangen, als die Crew in einen Kampf mit ihrem Feind Krall gerät. Stark beschädigt landet die Enterprise auf einem unbekannten Planeten. Einige Teammitglieder werden von Krall festgehalten, während sich Kirk, Scotty und Spock mit wenigen anderen retten können. Sie planen, die restliche Besatzung zu befreien. Doch Krall verfolgt einen tödlichen Plan.

20:15 Uhr, RTL, 40 Jahre Supernasen - Mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk, Show

RTL blickt mit einer großen Jubiläumsshow auf das 40-jährige Bestehen der 80er-Jahre-Kultfilmreihe "Die Supernasen" zurück. Thomas Gottschalk und Mike Krüger feiern eine große Party mit Live-Musik aus den 80ern, lustigen Gags und Aktionen. Auf die zwei Jubilare warten dabei natürlich auch jede Menge Überraschungen, prominente Gäste und Wegbegleiter sowie junge Supernasen-Fans. Moderiert wird der Abend von Laura Wontorra.

20:15 Uhr, RTLzwei, Das A-Team - Der Film, Action

Obwohl sie im Irak-Krieg ihr Bestes gegeben haben, lastet man dem "A-Team", einer einst angesehenen Spezialeinheit, den Diebstahl von Falschgeldplatten an. Obwohl unschuldig, werden sie vor Gericht gestellt. Plötzlich landen John "Hannibal" Smith (Liam Neeson), Anführer der Gruppe, Herzensbrecher Templeton "Face" Peck (Bradley Cooper) sowie deren Kollegen "Howling Mad" Murdock (Sharlto Copley) und B.A. Baracus (Quinton Jackson) hinter Gittern. Zwar gelingt dem Team der Ausbruch, doch nun müssen die Vier den Schuldigen finden, der für ihre Misere verantwortlich ist.