Justin Timberlake kämpft bei "In Time - Deine Zeit läuft ab" (VOX) gegen ein ungerechtes System. Bei "The Masked Singer" (Pro7) treten wieder kostümierte Promis gegeneinander an. Bei "Lethal Weapon 4" (RTLzwei) bekommen es Mel Gibson und Danny Glover mit einem Triaden-Clan zu tun.

20:15 Uhr, VOX , In Time - Deine Zeit läuft ab, Science-Fiction-Thriller

Will Salas ( Justin Timberlake) lebt in einer Zukunft, in der die Währung nicht Geld, sondern Lebenszeit ist. Diese kann verdient, verschenkt, ausgegeben oder gestohlen werden. Durch das neue System werden die Reichen immer älter und die Armen sterben bereits früh. Nachdem Will einen lebensmüden 105-Jährigen rettet, nimmt dieser sich das Leben und überträgt ihm seine restliche Lebenszeit. Doch das Geschenk führt dazu, dass er nun des Mordes verdächtigt wird. Auf seiner turbulenten Reise lernt er Sylvia (Amanda Seyfried) kennen, die Tochter eines Finanzmoguls.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Als Moderator begleitet Matthias Opdenhövel durch den Abend.

20:15 Uhr, RTLzwei, Lethal Weapon 4 - Zwei Profis räumen auf, Actionthriller

Eigentlich sollen Martin Riggs (Mel Gibson) und Roger Murtaugh (Danny Glover) nach ihrem letzten Fall nur noch Schreibtischarbeit erledigen. Doch dann geraten die Cops ausgerechnet bei einem Angelausflug an eine Bande skrupelloser Menschenhändler, die von dem Triadenboss Wah Sing Ku (Jet Li) angeführt wird. Sie beschließen, sich doch wieder voll ins Getümmel zu stürzen.

20:15 Uhr, ZDF, Stralsund - Die rote Linie, TV-Krimi

Die Ermittlerin Nina Petersen (Katharina Wackernagel) sieht sich nicht nur mit der Rückkehr ihres Ex-Kollegen Benjamin Lietz (Wotan Wilke Möhring) konfrontiert, sondern auch mit einem gefährlichen Fall von Autoteileschmuggel. Lietz liegt eines Abends schwer verletzt vor ihrer Tür. Der Mann, mit dem sie mehr als eine berufliche Verbindung hatte, war jahrelang aus ihrem Blickfeld verschwunden, denn er war einige Zeit im Gefängnis.

Als Nina kurz darauf von ihrem Kollegen Karl Hidde (Alexander Held) zu einem Tatort in einem kleinen Jachthafen gerufen wird, holt die Realität Lietz' Schweigen schnell ein. Es gibt einen Toten, der sein Zellengenosse in der Justizvollzugsanstalt war.

20:15 Uhr, ZDFneo, Ungelöste Fälle der Archäologie - Verlorene Welten, Doku

In dieser Staffel "Terra X - Ungelöste Fälle der Archäologie" begibt sich Harald Lesch auf die Suche nach legendären Stätten und untergegangenen Reichen. Die Landkarte der Geschichte hat noch weiße Flecken. So gibt das sagenumwobene Atlantis seit Jahrhunderten Rätsel auf, und das untergegangene Inselreich ist nur eine von unzähligen "verlorenen Welten", die Entdecker, Forscher und Archäologen in Atem halten.