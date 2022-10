Ein unbekannter Toter am Strand beschäftigt die Ermittler in "Friesland" (ZDF). Bei den "RTL Wasserspielen" treten acht mutige Promis an und bei "The Masked Singer" (ProSieben) muss ein weiterer Promi die Maske abnehmen.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland: Fundsachen, Krimikomödie

Die Ermittler Süher Özgülül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) werden mit einem unbekannten Toten am Strand konfrontiert. Die Apothekerin Insa Scherzinger (Theresa Underberg) soll den Schuh des Opfers untersuchen, um mehr über die Identität des Toten herauszufinden. Und tatsächlich macht sie schon bald eine wichtige Entdeckung, welche die beiden Polizisten zu dem Entrümpelungsspezialisten Hilko Wetzlaff (Hendrik von Bültzingslöwen) führt.

20:15 Uhr, RTL, RTL Wasserspiele, Show

Rein in die Badesachen und ab ins Nasse! Doch wer kriegt kalte Füße? Acht mutige Prominente stellen sich dem verrückten Wasser-Wettkampf und zeigen vollen Körpereinsatz. Inmitten der verschiedenen Themenwelten müssen sich die Promis in sieben abenteuerlichen Spielen gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Wer gewinnt am Ende die goldene Badekappe?

20:15 Uhr, VOX, I, Robot, Sci-Fi-Actionthriller

Im Chicago des Jahres 2035 gehören Roboter zum Alltag. Eigentlich sind die künstlichen Wesen so programmiert, dass sie den Menschen nicht gefährlich werden können. Doch dann wird der Chefentwickler des größten Roboter-Herstellers ermordet. Der mit dem Fall beauftragte Detective Del Spooner (Will Smith) sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber den Maschinen bestätigt. Schnell stößt er jedoch auf eine andere, weitaus gefährlichere Bedrohung.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Zehn Stars aus allen Lebensbereichen treten in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Sendung das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, Sat.1, Der Anschlag, Thriller

In Russland steht ein Führungswechsel an: Der neue Machthaber, Präsident Nemerov (Ciarán Hinds), gilt als Hardliner. Wenig später kommt es in den USA zur Katastrophe: Am Tag des Super Bowls in Baltimore wird die Stadt durch die Explosion einer Atombombe vernichtet. Während die USA einen atomaren Schlag gegen Russland vorbereiten, versuchen Jack Ryan (Ben Affleck) und CIA-Chef Cabot (Morgan Freeman) die wahren Hintergründe herauszufinden.