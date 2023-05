"Eurovision Song Contest 2023": Die Metal-Band "Lord of the Lost" vertritt Deutschland in Liverpool.

In Liverpool steigt das Finale des "Eurovision Song Contest 2023" (Das Erste). In "Friesland: Landfluchten" (ZDF) wird der Gründer einer Bürgerinitiative ermordet. Bei ProSieben treten Joko und Klaas zum "Duell um die Welt" an.