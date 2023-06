Johannes B. Kerner sucht mit Promi-Experten den "Quiz-Champion" (ZDF). Ein mysteriöser Mord fordert die Ermittler von "Nord bei Nordwest" (Das Erste). Auf ProSieben treten Joko und Klaas zum "Duell um die Welt" an.

20:15 Uhr, ZDF , Der Quiz-Champion, Rateshow

Bei der Show mit Johannes B. Kerner geht es um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer die Experten Anna Thalbach (Literatur und Sprache), Sarah Wiener (Ernährung), Marcel Reif (Sport), Michael Bully Herbig (Film und Fernsehen) sowie Jens Riewa (Zeitgeschehen) in ihren Spezialgebieten schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, Das Erste , Nord bei Nordwest: Ein Killer und ein halber, Krimi

Lona ( Henny Reents) ist aus dem Koma erwacht und arbeitet wieder als Polizistin. Aber ist sie wirklich vollkommen genesen? Hauke ( Hinnerk Schönemann), seit Lonas Verletzung nicht nur Tierarzt, sondern nun auch offiziell Polizist, hat da seine Zweifel. Ein mysteriöser Mord fordert die Ermittler als Team. Dabei geht Haukes Fürsorge Lona schnell auf die Nerven. Auch Haukes Verhältnis zur Tierarzthelferin Jule ( Marleen Lohse) wird auf die Probe gestellt. Mit der Rückkehr des verdeckten Ermittlers Timo ( Lasse Myhr) erfährt Jule nämlich, dass Hauke sie mehrfach angelogen hat.

20:15 Uhr, ProSieben , Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt, Spielshow

Wer ist der Stärkste, Mutigste, Schlauste? Joko und Klaas wollen es wissen und jagen sich in "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" gegenseitig um die Erde. Die Reiseroute und das "spezielle" Reiseprogramm werden vom jeweils anderen festgelegt. Die Entscheidung fällt allerdings nicht bei ihren weltweiten Abenteuern, sondern im Studio - hier muss sich das Moderationsduo bei weiteren Spielen beweisen. Wer die meisten Länder erobert, darf sich als World Champion feiern lassen.

20:15 Uhr, ONE, Der Usedom-Krimi: Der lange Abschied, Krimi

Ulf ( Christian Steyer), Eva ( Imogen Kogge) und Renate (Gabrielle Scharnitzky), alle in ihren Siebzigern, feiern ausgelassen während eines Camping-Trips in Polen. Am nächsten Tag wird Ulf, verwirrt und mitgenommen, von Jägern am Waldrand gefunden. Er glaubt, jemanden getötet zu haben, kann sich aber an nichts erinnern. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert und Polizeikommissar Lucjan Gadocha ( Merab Ninidze) wird benachrichtigt. Bei einer Grenzkontrolle halten Holm Brendel ( Rainer Sellien) und Dorit Martens ( Jana Julia Roth) Evas Camper an, der Feuer fängt und explodiert.

21:45 Uhr, Das Erste , Der Irland-Krimi: Die Toten von Glenmore Abbey, Krimi

Die deutschstämmige Psychologin Cathrin Blake ( Désirée Nosbusch) lebt seit ihrem Studium in Galway, die Liebe zu Liam Blake (Barry O'Connor), einem Kriminalkommissar, hat sie in Irland festgehalten. Cathrin spezialisierte sich auf Kriminalpsychologie und arbeitete zusammen mit ihrem Mann bei der Polizei in Galway - bis vor zehn Jahren Liam plötzlich spurlos verschwand. Als eines Tages auf dem Gelände eines ehemaligen "Magdalenenheims" der katholischen Glenmore Abbey die Skelette von Kleinkindern und eines erwachsenen Mannes gefunden werden, ist sich Cathrin sicher, dass es sich um Liam handelt.