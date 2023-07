In "München Mord - Die Unterirdischen" (ZDF) geht es für die Ermittler in den Untergrund. Florian Silbereisen präsentiert sein "Schlagerbooom Open Air" (Das Erste). In "Das A-Team - Der Film" (VOX) gibt es reichlich Action.

20:15 Uhr, ZDF, München Mord - Die Unterirdischen, Krimikomödie Auf einem Münchner Friedhof werden in einer Mülltonne eine Leiche und ein zerschnittener Personalausweis des Opfers gefunden. Es stellt sich heraus, dass der Fundort nicht der Tatort ist. Schaller ( Alexander Held) vermutet einen Tat-Hintergrund im Untergrund. Wie recht er behalten soll, wird klar, als die Nichte des Verstorbenen, Tine ( Liliane Zillner), einen geheimen Untergrund-Klub erwähnt. Dieser wird zum Fokus der Ermittlungen. Alle Verdächtigen des Falles haben auf die eine oder andere Weise mit dem ominösen Klub zu tun. Aber niemand will sagen können, wo er ist. 20:15 Uhr, Das Erste , Schlagerbooom Open Air - Die Stadionshow in Österreich, Show Mit einer Stadionshow startet Florian Silbereisen in den Sommer. Die Eurovisionsshow in Kitzbühel wird live im Ersten und im ORF übertragen. Mit dabei sind u.a. Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi, Beatrice Egli, Ben Zucker, Vicky Leandros, Andy Borg, Michelle, Mireille Mathieu, Ross Antony, Melissa Naschenweng, "Bergdoktor"-Star Mark Keller, Eric Philippi und Daniela Katzenberger. Al Bano und Romina Power werden gemeinsam ihre ganz großen Hits singen. Die No Angels und Weltstar Anastacia sind ebenfalls angekündigt. 20:15 Uhr, VOX , Das A-Team - Der Film, Action-Komödie Obwohl sie im Irakkrieg nur ihr Bestes gegeben haben, lastet man dem "A-Team", einer einst höchst angesehenen, militärischen Spezialeinheit, den Diebstahl mehrerer Falschgeldplatten an. Die vier Männer werden unschuldig vor Gericht gestellt und zu einer zehnjährigen Haftstrafe verdonnert. Plötzlich finden sich John "Hannibal" Smith ( Liam Neeson), Herzensbrecher und Charmeur Templeton "Face" Peck ( Bradley Cooper) sowie deren beiden Kollegen "Howling Mad" Murdock ( Sharlto Copley) und B.A. Baracus (Quentin 'Rampage' Jackson) hinter den dicken Mauern eines Hochsicherheitsgefängnisses wieder. Zwar vermögen es selbst diese nicht, das ebenso clevere wie schlagkräftige Team lange aufzuhalten - doch nach ihrem Ausbruch müssen die vier erst einmal untertauchen ... 20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Unterhaltungsshow Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz. 20:15 Uhr, SAT.1, Angry Birds 2: Der Film, Animationsfilm Nachdem die Vögel und die Schweine ihren Streit beigelegt haben, wartet schon das nächste große Abenteuer auf sie. Nun müssen die ehemaligen Kontrahenten an einem Strang ziehen, um ihre Heimat vor der Vogeldame Zeta zu beschützen. Diese macht sich aus der Arktis auf den Weg, um die Insel der Angry Birds zu erobern. Doch bevor sie gegen ihre gefährliche Gegnerin in den Kampf ziehen, müssen sich Vögel und Schweine einen raffinierten Schlachtplan überlegen.