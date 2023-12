Bei "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) zeigt Barbara Schöneberger neue Streiche mit der versteckten Kamera. In "Stralsund - Tote Träume" (ZDF) gibt der Tod eines Erntehelfers Rätsel auf. Außerdem steigt das Promi-Special von "Ninja Warrior Germany" (RTL).

20:15 Uhr, Das Erste , Verstehen Sie Spaß?, Show

Barbara Schöneberger moderiert eine festliche Weihnachtsausgabe der großen Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?". Am Vorabend des dritten Advents begrüßt sie zahlreiche prominente Gäste im Studio, von denen einige als Lockvögel agierten oder selbst aufs Glatteis geführt wurden. Unter den Gästen sind Judith Williams, Jutta Speidel, Die Ehrlich Brothers, Thomas Anders und Florian Silbereisen.

20:15 Uhr, ZDF , Stralsund - Tote Träume, Krimi

Die Leiche von Stanimir Panow liegt am Rand einer Landstraße. Wurde der Erntehelfer in einen Unfall verwickelt, oder war es möglicherweise Mord? Jule Zabek ( Sophie Pfennigstorf) verfolgt eine Spur bis in die Stralsunder Polizei und vermutet ein Gewaltverbrechen. Während ihr Chef Karl Hidde ( Alexander Held) mit den Herausforderungen seiner neuen Position als Revierleiter kämpft, suchen Jule und Kollege Karim ( Karim Günes) im Umfeld der Erntehelfer nach einem möglichen Mordmotiv.

20:15 Uhr, RTL , Ninja Warrior Germany - Promi-Special, Sportshow

Im diesjährigen "Ninja Warrior Promi-Special" steht alles Kopf: Zwölf prominente Athleten bilden drei Teams, um Geld für die RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" im Rahmen des Spendenmarathons zu sammeln. Team Buschi, Team Köppi oder Team Wonti - welches Team erklimmt den Mount Midoriyama als Sieger und sammelt das meiste Geld? Mit dabei: Luca Hänni, Gigi Birofio, Dr. Christine Theiss, Filip Pavlovic, Thorsten Legat, Irina Schlauch, Adriano Salvaggio und Martin Schmitt.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer , Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, RTLzwei, The Wolf's Call - Entscheidung in der Tiefe, Thriller

Der junge Chanteraide (François Civil) arbeitet als Sonar-Akustiker an Bord eines französischen Atom-U-Boots. Dank seines nahezu perfekten Gehörs kann er jeden Unterwasserton identifizieren. Aufgrund eines schweren Fehlers während einer Mission wird er jedoch vom Dienst suspendiert. Als sich kurz darauf die politische Lage in Europa dramatisch zuspitzt und die Welt am Rande einer nuklearen Eskalation steht, wird Chanteraides einzigartige Fähigkeit erneut gefordert. Der Druck auf ihn ist enorm, da jeder weitere Fehler den dritten Weltkrieg auslösen könnte.