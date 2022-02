In "Tatort: Kehraus" (Das Erste) wird die Leiche eines Rentners während des Faschingstreibens gefunden. Bei "Kitchen Impossible" (VOX) muss sich Tim Mälzer in Paris beweisen. In "The Commuter" (RTL) wird Liam Neeson als Pendler in eine kriminelle Verschwörung verstrickt.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Kehraus, Krimi Fasching in München. Auf einer Treppe am Isarhochufer wird die Leiche eines 70-jährigen Mannes gefunden. Eine erste Spur führt zu "Irmis Stüberl", wo sich der Mann zuvor scheinbar mit einem kostümierten Faschingsgast gestritten hat. Wichtigster Zeuge der Auseinandersetzung ist ein "Rotkäppchen", das für eine Befragung an diesem Abend jedoch eindeutig zu betrunken ist. Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) nehmen es deshalb kurzerhand mit. 20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell Tim Mälzer wird zunächst in die britische Botschaft in Berlin-Mitte gebracht, wo die schwarze Box auf ihn wartet, anschließend muss er in Paris nicht nur ein eigenes Parfüm kreieren, sondern auch ein Thymian-Lammfilet mit Zitronenconfit zubereiten. Victoria Fuchs soll in Wien ein Gericht von Drei-Sterne-Koch Juan Amador nachkochen, ehe sie sich in Hamburg an "Wu-Gok Taro", der Königsdisziplin des Dim Sum, beweisen muss. 20:15 Uhr, RTL, The Commuter, Thriller Jeden Tag pendelt der Versicherungsvertreter Michael McCauley (Liam Neeson) aus einem beschaulichen Vorort nach Manhattan zur Arbeit. Aber eines Abends ist alles anders: Eine Fremde setzt sich zu ihm und er gerät ins Zentrum krimineller Machenschaften. Seine Aufgabe bringt nicht nur ihn, sondern auch die anderen Zuggäste und seine Familie in Gefahr. 20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Das erste Mal, Dramödie Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) betreut die 16-jährige Lucy (Linda Berthold), deren Vater schwer verletzt im Krankenhaus landet. Da Lucy seit dem Tod ihrer Mutter mit ihrem Vater alleine lebt, zieht Katja zu ihr. Katja bemerkt bald, dass es nicht nur die Angst um ihren in Lebensgefahr schwebenden Vater ist, die Lucy bedrückt. Lucy wird in der Schule gemobbt. Adrian (Kristo Ferkic) plagt währenddessen Liebeskummer: Seine Ex-Freundin Lilly (Julia Beautx) ist neu verliebt. 20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Golden Circle, Actionkomödie Eggsy Unwin (Taron Egerton) ist in die etwas zu großen Fußstapfen seines verstorbenen Lehrmeisters Harry Hart (Colin Firth) getreten. Als neuer Spion Galahad bei den Kingsman bekommt er es mit der Drogenbaronin Poppy Adams (Julianne Moore) zu tun. Die trachtet mit einer Anschlagserie nach dem Leben der Agenten.