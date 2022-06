Im "Tatort" (Das Erste) gerät eine Frau in Verdacht, ihre beste Freundin ermordet zu haben. Matt Damon lässt sich in "Downsizing" (Sat.1) mittels eines neu entwickelten Serums schrumpfen. In "Birds of Prey" (ProSieben) versammelt die Anti-Heldin Harley Quinn eine Frauengang um sich.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: In seinen Augen, Krimi

Bibiana Dubinski (Heike Makatsch), Best Ager, wohlhabend und entschlossen, das Leben so lange wie möglich zu genießen, stirbt an einem Insulinschock. Ihre enge Freundin Charlotte Mühlen (Michaela May), weniger wohlhabend, dafür neuerdings glücklich verliebt in den jungen Hannes Petzold (Klaus Steinbacher), erbt Villa und Vermögen. Zwei Freundinnen im sogenannten besten Alter, eine reich, die andere Erbin, dazu ein 30 Jahre jüngerer Ex-Knasti, der die Erbin umgarnt - ist es Erfahrung, Instinkt oder Fehlschluss, dass bei Kommissarin Ellen Berlinger alle Alarmglocken läuten?

20:15 Uhr, Sat.1, Downsizing, Komödie

Um den Problemen der Überbevölkerung und ökologischen Bedrohung entgegenzuwirken, entwickeln Wissenschaftler die "Downsizing"-Methode, die es ermöglicht, den Menschen auf Miniaturgröße zu verkleinern. In der Hoffnung auf ein besseres Leben wollen auch Paul (Matt Damon) und Audrey (Kristen Wiig) diesen Schritt wagen, bis bei einem von ihnen Zweifel aufkommen und die Schattenseiten der vermeintlich perfekten kleinen Welt offengelegt werden.

20:15 Uhr, ProSieben, Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, Action

Nach der Trennung vom Joker schließt sich die ehemalige Psychiaterin Dr. Harleen Frances Quinzel (Margot Robbie) alias Harley Quinn in Gotham City der Superheldinnen-Truppe "Birds Of Prey" an. Gemeinsam mit ihren neuen Freundinnen Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead) und Renee Montoya (Rosie Perez) will sie das junge Mädchen Cassandra Cain (Ella Jay Basco) vor den finsteren Plänen des bösartigen Verbrecherbosses Roman Sionis alias Black Mask beschützen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in Salamanca, Komödie

Unterschiedlicher als Rike (Susan Hoecke) und Nicola (Patricia Aulitzky) können Schwestern kaum sein. Auch deshalb machen sie einmal im Jahr zusammen Urlaub und überraschen die andere jeweils mit einem exotischen Reiseziel. Die erste Aufregung gibt es schon während der Anreise: Zu Rikes großem Ärger hat Nicola einen Volunteering-Urlaub am Jakobsweg gebucht. Zwei Wochen sollen sie mit anderen Freiwilligen in einer kleinen Herberge mit Selbstverpflegung wohnen und einen vergessenen Pfad zu einer Quelle abseits des offiziellen Pilgerweges wieder begehbar machen.

20:15 Uhr, RTLzwei, Der Zoowärter, Komödie

Der Tierpfleger Griffin Keyes (Kevin James) ist ein netter Zeitgenosse, der seine Arbeit im Franklin Park Zoo liebt. Er mag die Tiere, hat aber leider kein Glück mit den Frauen. Er beschließt, sich beruflich zu verändern und einen Job zu suchen, der beim weiblichen Geschlecht höher angesehen ist. Das wiederum alarmiert die Tiere des Zoos, die ihren fürsorglichen Wärter auf keinen Fall verlieren wollen. Sie brechen ihren Schweigeschwur und offenbaren ihm, dass sie sprechen können. Mit Tipps für eine erfolgreiche Balz wollen sie ihrem geliebten Pfleger beibringen, das Herz einer Frau zu gewinnen.