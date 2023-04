Die "Tatort"-Ermittler (Das Erste) Falke und Grosz folgen der Spur eines ermordeten Flüchtlings. Im ZDF startet die Serie "Dr. Nice" um einen genialen Chirurgen mit Familienproblemen. In "Men in Black: International" (Sat.1) suchen die Spezialagenten einen Verräter in den eigenen Reihen.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Verborgen, Krimi

Als sein 17-jähriger Sohn Noah verschwindet, wendet sich Jon Makoni (Alois Moyo) in seiner Verzweiflung an die Polizei, obwohl es für ihn und seine Frau Hope ( Sheri Hagen) gefährlich werden könnte, ins Visier der Behörden zu geraten. Auch wenn die Makonis seit Jahren in Hannover leben und arbeiten haben sie keine Papiere und sind damit faktisch nicht existent. Die Ermittler Falke ( Wotan Wilke Möhring) und Grosz ( Franziska Weisz) führt zunächst die Suche nach einem Schleusernetzwerk nach Hannover. Ein unbekannter Toter wird in einem Lkw aufgefunden.

20:15 Uhr, ZDF , Dr. Nice: Hand aufs Herz, Arztserie

Dr. Moritz Neiss ( Patrick Kalupa) ist ein chirurgisches Genie. Bis ihn ein schwerer Unfall seine Hand und seine Karriere kostet. Ein Notarzttermin bringt ihn nach Flensburg. Sein Erbe: eine unerwartete Tochter. Eigentlich war Neiss auf dem Weg nach Australien, um seine Hand wiederherstellen zu lassen. In Flensburg erfährt er, dass er 16 Jahre zuvor bei einem One-Night-Stand eine Tochter namens Lea (Maj Borchardt) gezeugt hat. Deren Mutter starb kürzlich. Neiss soll zustimmen, dass Lea von ihrer Stiefmutter Charlie ( Josefine Preuß) adoptiert werden kann. Das sind für den exzentrischen Junggesellen und Jetsetter gleich mehrere Nachrichten, die einschlagen, wie eine Bombe. Er ist Vater? Die Mutter seiner Tochter ist tot? Und sie war mit einer Frau verheiratet?

20:15 Uhr, Sat.1, Men in Black: International , Sci-Fi-Actionkomödie

Die "Men in Black", Agent M ( Tessa Thompson) und ihr Kollege H ( Chris Hemsworth), haben ihren ersten gemeinsamen Auftrag. Sie sollen Vungus (Kayvan Novak), Mitglied der königlichen Familie von Yababia, bei seinem Aufenthalt in London beschützen. Doch Vungus fällt einem Attentat durch aus Marrakesch angereiste Zwillinge (Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois) zum Opfer. Vor seinem Tod gibt er M eine Art Stein, mit dem sie zunächst nichts anzufangen weiß, und eine Warnung mit auf den Weg: Es sei etwas faul bei den MIB.

20:15 Uhr, RTL, Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr, Actionthriller

Mike Banning ( Gerard Butler) vom Secret Service ist Bodyguard des Präsidenten (Aaron Eckhart) und seiner Familie. Als er den Unfalltod der First Lady nicht verhindern kann, degradiert der Präsident ihn in das Finanzministerium. Als im Oval Office eine Versammlung mit den wichtigsten Staatsmännern Südkoreas stattfindet, um über die Krise zwischen Nord- und Südkorea zu beratschlagen, wird das Weiße Haus von terroristischen Nordkoreanern gestürmt. Banning, der sich in unmittelbarer Nähe befindet, sieht seine Chance zur Rehabilitation: Ohne zu zögern begibt er sich mitten in die Gefahrenzone, um das Leben des Präsidenten zu retten.

22:15 Uhr, ZDF , Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle: Schmuggelei, Krimireihe

Das Verbrechen in Helsingør schläft nicht. Am Fuße eines Gebäudekomplexes, nahe dem Hafen, wird die Leiche des Pursers Karsten Hansen gefunden. Dan Sommerdahl ( Peter Mygind) macht eine schwere Zeit durch: Seine Mutter starb vor Kurzem, und seine Ehe mit Marianne (Laura Drasbæk) steht kurz vor dem Aus. Er muss jetzt lernen, loszulassen, will aber zunächst den Fall lösen. Dass das Opfer einen Neoprenanzug trägt, ist seltsam; genauso wie die immensen Ausgaben, die der bescheiden lebende Mann kurz vor seinem Tod tätigte.