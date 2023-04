Im Dortmunder "Tatort" (Das Erste) wird ein Straßenbahnfahrer niedergestochen. Der Superheld "Aquaman" (Sat.1) sucht den Dreizack des ersten Königs von Atlantis. Der Chirurg "Dr. Nice" (ZDF) hat unterdessen Stress mit einem alten Kontrahenten.

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Love is pain, Krimi

Als Peter Faber ( Jörg Hartmann) am frühen Morgen zu Jan Pawlak ( Rick Okon) und Rosa Herzog ( Stefanie Reinsperger) stößt, ist das Team der Spurensicherung schon fast fertig mit der Arbeit. Der Straßenbahnfahrer Hamza Arkadas (Mehmet Daloglu) wurde während seiner Nachtschicht niedergestochen. Zeugen gibt es keine, aber die Bilder der Überwachungskamera zeigen, wie Arkadas von einem jungen Fahrgast erst provoziert und dann attackiert wurde. Zwar zeigte der Täter vor der Flucht sein Gesicht offensiv in die Kamera, aber die Aufnahmen helfen zunächst kaum weiter.

20:15 Uhr, Sat.1, Aquaman , Superheldenaction

Arthurs ( Jason Momoa) Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko ( Willem Dafoe) - einem Vertrauten seiner Mutter - wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm ( Patrick Wilson) der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera (Amber Heard) Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm aufzuhalten?

20:15 Uhr, ZDF , Dr. Nice: Alte Wunden, Arztserie

Dr. Moritz Neiss ( Patrick Kalupa) eckt im Dorf mit seiner egozentrischen Art an, weiß aber, medizinisch zu überzeugen. Zur Freude aller denkt er darüber nach, die leer stehende Landarztpraxis zu übernehmen. Bereits vor der Eröffnung bekommt Neiss seine erste Patientin. Desna Shan (Sogol Faghani), Küchenchefin des Hotels, in dem er wohnt, leidet unter Nierensteinen. Neiss überweist sie umgehend ins Krankenhaus nach Flensburg. Doch Desnas Verhalten irritiert ihn. Zu alledem taucht Dr. Florian Schmidtke ( Maximilian Grill) bei ihm in der Praxis auf, sein alter Kontrahent aus Studientagen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?, Show

Arabella Kiesbauer reist nach Lappland. Wayne Carpendale hat eine besondere Challenge während eines Kunstfluges. Simon Gosejohann macht das, was er am besten kann: Er fährt die heftigste Achterbahn der Welt. Und Joachim Llambi paddelt wie besessen im Kürbis über einen See. Diese und viele weitere Stars haben vermeintlich schon alles in ihrem Leben gemacht. Jetzt warten Herausforderungen, mit denen sie nicht rechnen.

20:15 Uhr, ONE, Das Millionen Rennen , Komödie

Für Mathias Wengeler ( Axel Prahl) ist der Brieftaubenschlag neben seinem Haus mehr als nur Taubensport. Wenn er nicht bei der ungeliebten Arbeit im Call-Center ist, kümmert er sich um die gefiederten Prachtexemplare. Zu kurz kommen dabei leider Tochter Dani ( Luise Risch) und Ehefrau Rita ( Beata Lehmann). Und der reicht es langsam. Von nun an gilt: Die Tauben oder ich! Die Rettung naht ausgerechnet in Gestalt von Ronny Kowallek ( Peter Lohmeyer). Der hat es sich in den Kopf gesetzt, das größte Brieftaubenrennen der Welt zu gewinnen, in Südafrika. Preisgeld: eine Million Dollar.