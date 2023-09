Im "Tatort" (Das Erste) suchen Lena Odenthal und Johanna Stern einen sagenumwobenen Münzschatz. Bei "Grill den Henssler" (VOX) ist der Hundetrainer Martin Rütter zu Gast. Auf RTL schlüpft Emma Stone in die Rolle der Disney-Schurkin "Cruella".

20:15 Uhr, Das Erste , Tatort: Gold, Krimi

Die Kommissarinnen Lena Odenthal ( Ulrike Folkerts) und Johanna Stern ( Lisa Bitter) ermitteln zum mysteriösen Verschwinden des jungen Boris Wolter, dem Filialleiter bei einer Bank, der privat eine Passion für mittelalterliche Ritterspiele hat. Die Spur führt in den beschaulichen Pfälzer Weinort Deidesheim und zu einem atemberaubenden Fund, der nicht nur Johanna Stern in den Bann zieht: Bei den Münzen, die im Kofferraum des Vermissten gefunden werden, handelt es sich um jahrhundertalte, kostbare Goldstücke, offenbar aus der Zeit der Nibelungen.

20:15 Uhr, RTL , Cruella , Krimi

In den 70er-Jahren lebt die junge Estella ( Emma Stone) als begabte Trickbetrügerin in den Straßen von London. Mit ihrer Begabung für Mode erregt sie die Aufmerksamkeit der berühmten Designerin Baroness von Hellman ( Emma Thompson). Doch dann stellt sich heraus, dass die Baroness vor vielen Jahren für den Tod von Estellas Mutter verantwortlich war. Das setzt eine Reihe von dramatischen Ereignissen in Gang, die aus Estella die grausame Cruella de Vil werden lassen.

20:15 Uhr, VOX , Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Welcher Promi kann Steffen Henssler beim ultimativen BBQ-Wettbewerb unter freiem Himmel besiegen? Beim "Grill den Henssler Sommer-Special" im Elbauenpark Magdeburg, moderiert von Laura Wontorra, wird wirklich alles gegrillt - und um die kritische Jury zu überzeugen, muss deutlich mehr aufgetischt werden als die Klassiker Fleisch, Fisch und Gemüse. Wer hat seinen Grill im Griff und überzeugt Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach?

20:15 Uhr, ProSieben, Black Panther , Superheldenabenteuer

Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz T'Challa ( Chadwick Boseman) zum König von Wakanda ernannt - einem technologisch weit fortgeschrittenen, abgeschotteten Land in Afrika. Schon bald entfacht sich jedoch ein skrupelloser Kampf um den Thron und der König muss auf die Kräfte von Black Panther zurückgreifen, um sein Land zu retten.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Ich sehe was, was du nicht siehst, Dramödie

Katja ( Simone Thomalla) und ihre Praktikantin Lilly ( Julia Beautx) hüten eine abgelegene Alm, da der Besitzer im Krankenhaus liegt. Plötzlich passieren unheimliche Dinge, bis hin zu einem Feuer, das vor der Hütte ausbricht. Der Almbesitzer berichtet von einem Nachbarn, der ihn wohl schon seit Langem schikaniert. Als Katja diesen konfrontiert, beginnt sie zu begreifen, wer hier tatsächlich sein Unwesen treibt.