Die DNA-Probe eines lang vermissten Mädchens sorgt in "Polizeiruf 110: Nur Gespenster" (Das Erste) für Aufregung. In "Ein Regenbogen zu Weihnachten" (ZDF) geben Jasmin Gerat und Maximilian Brückner ein Liebespaar mit Hindernissen.

20:15 Uhr, Das Erste , Polizeiruf 110: Nur Gespenster, Krimi

Die Ermittlungen zum Mord an Dr. Kai Wülker führen zu einem Cold Case: Die intakte DNA der seit mehr als 15 Jahren vermissten Jessica Sonntag wird am Tatort entdeckt. Kommissarinnen Katrin König ( Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe ( Lina Beckmann) konfrontieren Jessicas Familie mit dieser aufwühlenden Neuigkeit, die von den Familienmitgliedern unterschiedlich aufgenommen wird. Evelyn Sonntag ( Judith Engel), eine tieftraurige Frau, hat immer geglaubt, dass ihre Tochter noch lebt. Der Vater, Robert Sonntag ( Holger Daemgen), hat vor allem gehofft, dass seine Tochter einen schnellen Tod gefunden hat. Die Nachricht erschüttert ihn, da nun das Hoffen und Bangen von vorne beginnt.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Regenbogen zu Weihnachten, Liebesfilm

Die Tierärztin Nicole ( Jasmin Gerat) und der alleinerziehende Vater Martin ( Maximilian Brückner) begegnen sich im Zug nach Leipzig auf turbulente Weise und beginnen eine unbeschwerte Beziehung. Nach einem Jahr hat Nicole jedoch Martins halbwüchsige Kinder Juli (Sophie Paasch) und Kris (Louis Eitner) noch nicht kennengelernt. Martin arrangiert ein gemeinsames weihnachtliches Abendessen, das jedoch anders verläuft als erwartet. Juli hat das Haus für Halloween dekoriert, und Kris hält sein Computerspiel und ein Treffen mit seiner Clique für wichtiger als die neue Freundin seines Vaters.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Erstmals musste Joko Winterscheidt seine Show in der vergangenen Staffel an zwei Wildcards abgeben. Weiß er das dieses Mal zu verhindern? Sie wollen Joko dieses Mal die Show stehlen: Kabarettistin Hazel Brugger sowie die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Jeweils ein Zuschauer tritt zusätzlich als Wildcard-Kandidat zum Quiz an.

20:15 Uhr, RTLzwei, Weihnachten bei den Campbells, Komödie

Jess ( Brittany Snow) wird kurz vor Weihnachten von ihrem Freund Shawn (Alex Moffat) verlassen. Trotzdem möchten Shawns Eltern, dass Jess mit ihnen Weihnachten feiert, da sie sie als Teil der Familie betrachten. Jess stimmt zu und lernt Shawns attraktiven Cousin ( Justin Long) kennen, zu dem sie sich sofort hingezogen fühlt. Der einzige Störfaktor ist Shawn, der eigentlich nicht da sein sollte, aber plötzlich auftaucht.

20:15 Uhr, ONE, Mein Falke , Drama

Die forensische Biologin Inga Ehrenberg ( Anne Ratte-Polle) ist so in ihre Arbeit im Rechtsmedizinischen Institut vertieft, dass sie ihre Einsamkeit nach der Trennung von ihrem Ehemann nicht bemerkt. Erst als ihr Vater ( Jörg Gudzuhn) behauptet, sie habe eine Halbschwester ( Olga von Luckwald), und ein Falkner (Dennis Pörtner) sie bittet, ein Falken-Junges aufzunehmen, gerät sie in einen Strudel lang verdrängter, schmerzhafter Emotionen. Sie beginnt, den Falken zu zähmen, überzeugt, dass der Vogel sie nie verlassen wird. Gleichzeitig muss sie sich mit dem Fund eines toten Babys und zwei weiteren Fällen auseinandersetzen, deren Identität unklar ist.