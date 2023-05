Frank Rosin hatte sich 2022 nach zehn Staffeln von "The Taste" verabschiedet. Am 10. Mai 2023 steht er als Gastjuror wieder im Studio.

