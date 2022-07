Darsteller-Wechsel bei "Unter uns": Julius Dombrink wird künftig als Theo Wolters zu sehen sein, Akeem van Flodrop verabschiedet sich von der Serie. Zudem steigt Jess Maura als Theo Wolters' Schwester Paula ein.

Bei "Unter uns" gibt es einen Darsteller-Wechsel: Künftig wird nicht mehr Akeem van Flodrop die Rolle des Theo Wolters spielen, sondern Julius Dombrink (*1989). Van Flodrop verlasse die Serie "auf eigenen Wunsch", wie RTL mitteilt. Der Übergang sei "nahtlos".

Was es bisher noch nie bei "Unter uns" gab: Dombrink wird bereits vor Theo Wolters' Auftauchen am 14. September (Folge 6.952) in der Daily zu sehen sein, allerdings in einer anderen Rolle. Im Sommer (11. und 12. August, Folgen 6.928/29) verkörpert er Jamie Lennox, den Assistenten des Londoner Erfolgsproduzenten Royal (Prince Kuhlmann, *1990). Als Lennox habe Dombrink laut RTL "alle so überzeugt", dass er direkt die größere Rolle des Bäckers Theo Wolters als Recast angeboten bekommen habe.

Zuwachs bei "Unter uns": Theo Wolters' Schwester zieht in die Schillerallee

Und es gibt noch weitere Neuigkeiten bei "Unter uns": Ab 26. September (Folge 6.960) bekommt die Serie Zuwachs von Schauspielerin Jess Maura. Sie wird Theo Wolters' jüngere Schwester Paula verkörpern, die in die Schillerallee zieht. Zunächst jedoch braucht Paula einen Job. Als ausgebildete Mechatronikerin möchte sie in der Werkstatt von Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich, 38) einsteigen. Bei ihrer persönlichen Vorstellung hat Bambi jedoch einen kleinen Unfall - Paula eilt ihm sofort zu Hilfe.

"Unter uns" ist täglich von Montag bis Freitag um 17:30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+ zu sehen.