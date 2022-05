Bald startet auf ProSieben die vierte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Jetzt hat der Sender die drei Promi-Kandidaten verkündet.

ProSieben geht erneut der Frage nach, wer Joko Winterscheidt (43) den Moderationsjob klauen kann: Die Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" geht in die vierte Staffel. Und nun hat der Sender auch verraten, welche Stars gegen Joko antreten. Auf "prosieben.de" heißt es, die neuen Folgen laufen im zweiten Halbjahr 2022, als Promi-Kandidaten sind dabei: Entertainer und Musiker Olli Schulz (48), Schauspielerin Nilam Farooq (32, "Eingeschlossene Gesellschaft") und "jerks."-Star Fahri Yardim (41). Außerdem werden auch wieder Wildcard-Kandidaten gegen Joko Winterscheidt antreten.

Auf Twitter teilte der Sender zudem mit: "Ab heute produzieren wir für Dich die neue Staffel #WSMDS. Sechs neue Folgen zeigen wir Dir im zweiten Halbjahr 2022. Großer kleiner Applaus."

So funktioniert "WSMDS"

Der Hauptgewinn der Quizsendung "Wer stiehlt mir die Show?" ("WSMDS") ist die Moderation der folgenden Sendung. Drei Prominente und ein Wildcard-Kandidat oder eine Kandidatin versuchen in verschiedenen Spielen, dem Moderator Joko Winterscheidt seinen Job als Quizmaster streitig zu machen. Gewonnen hat, wer nach acht Spielrunden im Quizpanel von "Wer stiehlt mir die Show?" ins Finale einzieht und dieses direkte Duell gegen den Moderator für sich entscheidet.

In Staffel drei, die Anfang des Jahres lief, hießen die prominenten Herausforderer Anke Engelke (56), Mark Forster (39) und Riccardo Simonetti (29). Bastian Pastewka (50), Shirin David (27) und Teddy Teclebrhan (38) waren in Staffel zwei von "Wer stiehlt mir die Show?" dabei. In der ersten "WSMDS"-Staffel waren Thomas Gottschalk (71), Palina Rojinski (37) und Elyas M'Barek (39) zu sehen. Mit allen drei Staffeln feierten ProSieben und Joko Winterscheidt große Erfolge. Besonders unter den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern findet die Show großen Anklang. Auch die neue Staffel könnte also wieder zum Quotenerfolg werden.