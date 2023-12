"The Crown" hat ein neues Traumpaar: William findet in der Netflix-Serie seine Kate. So haben sich der Prinz und die Prinzessin von Wales im wahren Leben kennengelernt.

Der Prinz findet seine Prinzessin: Die finale Staffel "The Crown" (Teil zwei ab 14. Dezember bei Netflix) zeigt, wie sich der britische Thronfolger Prinz William (41) in seine Kate (41) verliebte. Eine Modenschau, bei der Kate ein durchsichtiges Kleid trug, spielte dabei eine entscheidende Rolle - in der Netflix-Serie und der Realität. So sollen William und Kate im wahren Leben zueinander gefunden haben ...

Kannten sich William und Kate früher als gedacht?

William und Kate sollen sich das erste Mal an der Universität St Andrews in Schottland gesehen haben, lautet die gängige Geschichte. Royal-Expertin Katie Nicholl geht allerdings davon aus, dass die beiden sich schon zuvor getroffen hatten. Vor der Uni besuchte Kate Middleton von 1995 bis 2000 das Marlborough College. Als sie in der sechsten Klasse war, soll sie den Prinzen durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben, sagte Nicholl einmal unter Berufung auf Kates Umfeld von damals in einer Show von Katie Couric (66). In ihrem Buch "Kate: The Future Queen" berichtet die Autorin weiteren Medienberichten zufolge zudem über Hockey-Spiele, bei denen Kate den zukünftigen Prinzen während der Schulzeit angeblich sah.

Gemeinsam und doch getrennt beim Frühstück

In St Andrews, wo beide ab 2001 studierten, trafen Prinz William und Kate Middleton dann offenbar häufig morgens beim Frühstück aufeinander. Ein Bekannter von damals sagte "E! News" im Jahr 2011: "Sie saßen an getrennten Tischen, er mit den Jungs und sie mit den Mädchen. Aber dort hätten sie sich gegenseitig bemerkt, denn nicht viele Leute standen um 8 Uhr zum Frühstück auf."

Ein Paar wurden William und Kate dadurch aber noch nicht, im Gegenteil: Er lachte sich eine andere an! Ihr Name war Carly Massy-Birch. Die Beziehung war allerdings nur von kurzer Dauer, eine "ganz normale Universitätsromanze", wie Massy-Birch laut "Vanity Fair" in Nicholls Buch erzählte.

Das berühmte durchsichtige Kleid

Genau hingesehen hat William dann offenbar, als Kate Middleton bei einer Modenschau der Universität in einem durchsichtigen Kleid über den Laufsteg lief. Bei einer anschließenden Party soll der Royal angeblich bereits einen Annäherungsversuch gestartet haben, auf den sie aber offenbar nicht einging. Die beiden wurden Freunde und wohnten - rein platonisch - auch zusammen in einer WG.

Eine ehemalige Kommilitonin berichtete später dem "People"-Magazin, wie sich Prinz Williams aufkeimende Liebe aber damals bemerkbar machte. Zwischen William und Kate habe "definitiv die Chemie gestimmt", erklärte die US-Amerikanerin Laura Warshauer. Sie hatte Anfang der 2000er Jahre im selben Wohnheim wie das Paar gewohnt. "Wann immer Kate im Raum war, richtete sich Wills Aufmerksamkeit offensichtlich auf sie", führte sie aus. Es sei unglaublich gewesen, "zu sehen, wie natürlich" sich die Gespräche zwischen den beiden bei gemeinsamen Mittagessen in der Mensa entwickelt hätten. "Sie hatten sich so viel zu sagen." Rückblickend habe es "all diese kleinen Momente" gegeben, in denen Warshauer sich dachte: "Wow, das könnte wirklich etwas werden."

Freundschaft als "gute Grundlage"

William erklärte in seinem Verlobungsinterview bei "ITV News" später: "Als ich Kate zum ersten Mal traf, wusste ich, dass etwas ganz Besonderes an ihr war. Ich wusste, dass es dort möglicherweise etwas gab, das ich erkunden wollte. Am Ende waren wir eine Zeit lang Freunde und das war einfach eine gute Grundlage. Weil ich inzwischen allgemein davon überzeugt bin, dass es ein großer Vorteil ist, miteinander befreundet zu sein. Und von da an ging es einfach weiter." Kate sagte: "Ich glaube tatsächlich, dass ich knallrot geworden bin, als ich dich kennengelernt habe, und irgendwie davongelaufen bin, da ich sehr schüchtern war. Aber wir sind schon früh sehr enge Freunde geworden."

Verlobung 2010, Hochzeit 2011

Schließlich wurde aus der Freundschaft im Laufe des Jahres 2002 doch noch die große Liebe: Nach einigen kürzeren Trennungen hielt William auf einer Kenia-Reise im Jahr 2010 um Kates Hand an, am 29. April 2011 folgte die große Märchenhochzeit in der Westminster Abbey in London.

Im Juli 2013 kam der erste Sohn des Paares, Prinz George (10), zur Welt. Im Mai 2015 wurden sie Eltern einer Tochter, Prinzessin Charlotte (8), und im April 2018 eines weiteren Sohnes, Prinz Louis (5).

Zur Hochzeit 2011 erhielt das Paar von Queen Elizabeth II. (1926-2022) die Titel "Herzog und Herzogin von Cambridge", mit dem Tod der Monarchin übernahmen sie "Prinz und Prinzessin von Wales" von König Charles III. (75).