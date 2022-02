Der erste Teaser-Trailer der zweiten Staffel des Netflix-Serienhits "Bridgerton" ist da. Was verrät der rund einminütige Clip vor dem Staffelstart?

Netflix hat den ersten Teaser-Trailer zur langersehnten zweiten Staffel von "Bridgerton" veröffentlicht. Der knapp einminütige Clip verspricht noch mehr Klatsch und Tratsch, was erneut für Aufsehen in der Londoner Upper-Class von 1813 sorgt, sowie neue Liebesdramen rund um die Familie Bridgerton.

Wer ist Lady Whistledown?

Insgesamt scheint jedoch auch die Aufklärung der Identität der allwissenden Lady Whistledown im Mittelpunkt zu stehen. Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen diese zwar schon am Ende der ersten Staffel sowie auch erneut im Trailer zu sehen. Die Londoner High Society, um die sich die Serie dreht, wird jedoch im Dunkeln gelassen. "Während die Mitglieder unserer feinen Gesellschaft sich fragen, wer die Verfasserin ist, habe ich nur eines getan - an meinen Fertigkeiten gefeilt", ist die Stimme der Läster-Königin im Trailer zu hören.

Die Hauptdarstellerin der ersten Staffel, Phoebe Dynevor (26) alias Daphne Bridgerton, wird in den neuen Folgen offenbar des Öfteren zu sehen sein. Um sie werden sich die neuen Folgen jedoch nicht drehen. In den Fokus rückt stattdessen Daphnes Bruder Anthony (Jonathan Bailey, 33), der versucht, seiner Rolle als Bridgerton-Familienoberhaupt gerecht zu werden. Die Suche nach der passenden Ehefrau gehört dazu. So soll Anthony mit der schönen Kate Sharma anbandeln, die von Newcomerin Simone Ashley (26) verkörpert wird.

Zu guter Letzt werden natürlich auch die übrigen Bridgerton-Geschwister, Benedict (Luke Thompson, 33) und Eloise (Claudia Jessie, 32), wieder in den neuen Folgen zu sehen sein. Ebenso wie Eloises Freundin Penelope Featherington (Nicola Coughlan, 35) sowie Königin Charlotte (Golda Rosheuvel, 52).

Fanliebling Regé-Sean Page (34) alias Simon Basset, Duke of Hastings, den Daphne in Staffel eins zum Ehemann nimmt, wird in den neuen Folgen nicht mehr zurückkehren.