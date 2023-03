Die kommende Staffel von "House of the Dragon" wird offenbar kürzer als die Premierenausgabe des "Game of Thrones"-Ablegers ausfallen.

Die erste Staffel des "Game of Thrones"-Ablegers "House of the Dragon" begeisterte Fans wie Kritiker gleichermaßen. Die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" will nun exklusive Details zur zweiten Staffel in Erfahrung gebracht haben, die wohl nicht jeden begeistern dürften. So werde diese nicht wie Season eins aus zehn Episoden bestehen, sondern lediglich aus acht.

Laut des Berichts sei zwar zunächst vorgesehen gewesen, dass auch die neue Staffel zehn Folgen umfasst. Im Laufe der Arbeiten an den Drehbüchern sei diese dann jedoch um zwei Episoden eingekürzt worden, wie ein Sprecher des produzierenden Senders HBO "Deadline" bestätigt haben soll. Mit einem Versuch, die Kosten für die aufwändige Serie zu drücken, habe dies angeblich nichts zu tun.

Dafür spricht auch eine Meldung, die unlängst die Runde machte. Wie Showrunner Ryan Condal (43) Anfang des Monats bei einem Screening-Event in Los Angeles versprochen hat, wird die zweite Staffel von "House of the Dragon" bei der Anzahl der Drachen noch einmal gehörig aufstocken. "Ihr werdet fünf neue Drachen treffen", sagte Condal wörtlich laut "The Hollywood Reporter". Schon in den ersten zehn Episoden waren insgesamt neun der gewaltigen Kreaturen aufgetaucht.

Lange Wartezeit und Staffel drei?

Schon bald sollen laut des Berichts in Großbritannien die Dreharbeiten zur zweiten Staffel anlaufen. Einen offiziellen Starttermin gibt es noch nicht, mit einer Ausstrahlung der neuen Folgen sei jedoch aller Voraussicht nach frühestens im Sommer 2024 zu rechnen, heißt es weiter.

Weitaus positivere Aussichten scheinen derweil schon bezüglich einer potenziellen dritten Staffel zu herrschen. So sei eine offizielle Bestellung von Season drei wohl nur noch eine Frage der Zeit, die Arbeit an Drehbüchern und Produktionsplänen sowie Castings hierzu seien schon für die nahe Zukunft vorgesehen.