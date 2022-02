Strecke, Verbrauch und Tankmenge entscheiden

Die billigste Tankstelle soll es sein. Das wünschen sich Autofahrer natürlich gerade jetzt, wo die Kraftstoffpreise immer weiter nach oben gehen, besonders. Doch bevor die in die kostenlose Software Ihres Fuhrparkmanagements eingebuchten Nutzer tatsächlich Umwege in Kauf wegen, um pro Liter 3, 5 oder auch mal 10 Cent weniger zu zahlen, ist die Frage: Lohnt sich das überhaupt?

Pauschal lässt sich die Frage nicht beantworten. Denn es kommt natürlich auf verschiedene Faktoren an. Darauf etwa, ob Sie nur zwei Kilometer mehr in Kauf nehmen oder gleich 15. Darauf, wie viel Sie dabei pro Liter Benzin oder Diesel sparen können. Und nicht zuletzt darauf, wie groß die Menge an Kraftstoff ist, die Sie bei dem Umweg tanken.

Der Weg frisst oft die Ersparnis

Sie müssen hier nicht jedes Mal die Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Aber grob sollten Sie wissen, was Sinn macht. Und was nicht. Eine simple Rechnung: Ein Auto mit 7 Liter Durchschnittsverbrauch kostet bei einem Benzinpreis von 1,70 Euro pro Liter auf 100 km 11,90 Euro. Wer dafür nun 30 km Umweg in Kauf nimmt, verfährt bereits 3,57 Euro.

Wenn Sie dann 35 Liter Sprit tanken und damit bei der Billigtankstelle zehn Cent pro Liter sparen, sind Sie bei 3,50 Euro Ersparnis für diesen Tankvorgang – damit frisst der weitere Weg den ganzen vermeintlichen Spareffekt auf. Und oft beträgt die Preisdifferenz zwischen teurer und billiger Tankstelle deutlich weniger – lohnt sich daher bereits bei wenigen Kilometern Anfahrt schon nicht mehr. Je mehr das Auto verbraucht und je weniger Liter Sie tanken, desto schlechter wird die Bilanz.

Kaltstart ist besonders teuer

Beachten sollten Sie außerdem, dass es sogar besonders teuer ist, extra fürs Tanken überhaupt den Motor zu starten. In dieser Phase verbraucht der Wagen nämlich rund das Doppelte. Außerdem steigt der Verschleiß, wenn Sie Extra-Fahrten nur fürs Tanken machen. Insofern sollten Sie am besten darauf achten, dann zu tanken, wenn Sie ohnehin unterwegs sind und gerade eine günstige Tankstelle an der Strecke sehen. Auch, wenn der Tank dann noch halb voll ist. So lässt sich unterm Strich am ehsten etwas Geld sparen.