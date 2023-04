Mit 225-System-PS ist der Astra GSe in der Kompaktklasse ganz ordentlich motorisiert. Um die sportlichen Aspekte des PHEV noch deutlicher herauszustreichen, hat Opel-Spezialist Irmscher für den Astra GSe in der Steilheckvesion und auch als Kombi ST ein umfassendes Tuning-Paket aufgelegt.

Aero-Paket und neue Räder

Die Antriebskombination aus dem 180 PS starken 1,6-Liter-Turbobenziner und dem 81 kW (110 PS) starken Elektromotor bleibt unangetastet; dafür modifiziert Irmscher dessen Umfeld. Die neu gezeichnete, tiefgezogene Frontschürzenlippe punktet mit einem zusätzlichen Lufteinlass und senkt den Astra optisch ab. Die tiefe Linie findet ihre Fortsetzung in den neuen Seitenschweller-Verkleidungen sowie der neuen Heckschürze mit markantem Diffusor-Einsatz. Abgerundet wird das Aero-Paket mit einem Dachkantenspoiler, der beim Kombi ST oben an der Heckklappe sitzt. Auf Wunsch lassen sich die Astra-Flanken auch mit geklebten Irmscher-Schriftzügen individualisieren.

Reichlich Auswahl bietet das Irmscher-Felgenprogramm. Das 19-Zoll-Rad Cosmo Star ist in den Varianten Exclusiv (Oberflächen diamantpoliert) und in Schwarz erhältlich. Montiert werden darauf Reifen der Dimension 225/45. Weiterhin bietet Irmscher als Option die High Star-Felgen in 19 Zoll sowie die Turbo Star-Räder in 18 Zoll an. Alle Designs sind in der Exclusiv- und Black-Variante zu haben. Damit die Räder besser in den Radhäusern zur Geltung kommen, senken kürzere Federn die Karosserie um 25 bis 30 Millimeter ab. Der Fahrdynamik ist diese Maßnahme ebenfalls zuträglich.

Das Interieur des Astra lässt sich mit Edelstahl-Einstiegsleisten, neuen Teppichen und einer zusätzlichen Mittelkonsole aufwerten. Absolutes Highlight sind aber die individuell angefertigten Komplettlederausstattungen, die Kunden aus den unterschiedlichsten Farben zusammenstellen können.

Zu haben sind alle Irmscher-Komponenten über den Opel-Händler oder bei Irmscher direkt.