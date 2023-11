© Getty Images



Werkstattbindungsrabatt

Der Name sagt es bereits: Wenn man sich an eine vom Versicherer vorgegebene Werkstatt bindet, erhalten man einen Prämiennachlass. Das geht nur in der Kaskoversicherung und es sind nur Kfz-Reparaturen betroffen, die Versicherungsleistungen sind. Für alles andere, wie Servicearbeiten kann weiter frei eine Werkstatt gewählt werden.