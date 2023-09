© FACT



Einblicke in die Antriebsquelle des NSU Spider: Der dreiecksförmige Kolben rotiert durch den Gasdruck in einem Mantel (Trochoide). In der Mitte des Kolbens befindet sich eine Exzenterscheibe, auf der er sich um sich selbst drehen kann. Als Führung dient ein fest mit einem Gehäuseseitenteil verbundenes Ritzel, auf dem der Kolben dank eines in seiner Mitte befindlichen, schmalen Zahnrads mit Innenverzahnung abrollen kann.