1.3. – ZF stellt Lieferungen nach Russland ein

Autozulieferer ZF hat Lieferungen an das Joint Venture ZF Kama eingestellt. Dort fertigen 450 Mitarbeiter Getriebe – "ausschließlich für die zivile Nutzung in Lkw", wie die Friedrichshafener gegenüber der Stuttgarter Zeitung betonen. Die Joint Ventures in Russland tragen lediglich zu einem Prozent des Gesamtumsatzes vom ZF bei.

1.3. – Bosch prüft Auswirkungen

Der Autozulieferer Bosch produziert in Russland mit rund 3.400 Mitarbeitern u.a. Kraftfahrzeugkomponenten. "Wir evaluieren derzeit die Auswirkungen der Sanktionen auf unser Geschäft", sagt eine Sprecherin der Stuttgarter Zeitung. "Klar ist jedoch, dass deutliche Folgen für unsere Aktivitäten in der Region und darüber hinaus zu erwarten sind." 2021 wurde ein Umsatz von 1,2 Milliarden Euro in Russland erzielt.

28.2. – Volvo stellt Autolieferung nach Russland ein

Volvo Cars hat nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters einen Lieferstopp von Neuwagen an Kunden in Russland angekündigt. "Volvo Cars wird bis auf Weiteres keine Fahrzeuge auf den russischen Markt liefern", teilte das Tochterunternehmen des chinesischen Automobilherstellers Geely mit. Die Entscheidung sei wegen "potenzieller Risiken im Zusammenhang mit dem Handel von Material mit Russland, einschließlich der von der EU und den USA verhängten Sanktionen" getroffen worden. Im vergangenen Jahr verkauften die Schweden rund 9.000 Fahrzeuge in Russland. Auch der schwedische Lkw-Hersteller AB Volvo hat aufgrund der Ukraine-Krise seine gesamte Produktion und den Verkauf in Russland eingestellt.

28.2. – Spritpreise auf Rekord-Hoch

Der Automobilclub ADAC meldet, dass die russische Invasion in die Ukraine heftige Auswirkungen auf den Sprit-Preis in Deutschland hat. Am Sonntag (27.2.2002) mussten Autofahrer für einen Liter Super (E10) im Schnitt 1,811 Euro bezahlen und damit 5,54 Cent mehr als vor Wochenfrist. Diesel kostetet durchschnittlich 1,729 pro Liter – innerhalb von drei Tagen ist dieser Preis um 5,9 Cent angestiegen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "Mehr tanken" (Apple App-Store), die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt, an.

28.2. – Daimler-Trucks friert Koop mit Kamaz ein

Nach einem Bericht des Handelsblatts werden in dem Joint Venture zwischen Daimler Trucks und dem russischen Lkw-Hersteller Kamaz keine Nutzfahrzeuge mehr produziert. Daimler Truck bestätigte diese Entscheidung via Twitter ohne Kamaz namentlich zu nennen. Die Geschäftaktivitäten würden bis auf Weiteres eingestellt. Man prüfe zudem juristisch, wie man sich schnell von Geschäftsanteilen in Höhe von 15 Prozent trennen könnten.

28.2. – BP will bei Rosneft aussteigen

Das britische Energieunternehmen BP will sich von den Anteilen am russischen Ölkonzern Rosneft trennen. BP hält aktuell 19,75 Prozent am russischen Unternehmen.

27.2. – Autobahnbrücke mit Friedensbotschaft

70 Künstler haben am Wochenende auf der gesperrten Autobahnbrücke bei Lüdenscheid auf der A45 eine 300 Meter lange Friedensbotschaft auf den Asphalt gemalt. "Lasst uns Brücken bauen. Peace #Bridgeplease" sowie ein Friedenszeichen und die blau-gelbe Flagge der Ukraine prangen auf der Fahrbahn (siehe Fotoshow). Mehr dazu hier.

25.2. – Autoexperte sieht steigende Kosten für Autoproduktion

Autoexperte Stefan Bratzel hält die Effekte des Krieges zwar für noch nicht genau abschätzbar, rechnet aber mit erheblichen Folgen für die Branche: "Grundsätzlich muss aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges und der anstehenden Sanktionen mit erheblichen Störungen der Lieferkette der Produktion in Russland gerechnet werden. Besonders betroffen dürfte die Renault-Gruppe mit seinen Autowerken im Land sein. Aber auch Volkswagen und andere Hersteller betreiben Fahrzeugwerke in Russland. Die meisten dieser Werke sind für die Fahrzeugproduktion zu hohen Anteilen von der Teilebelieferung aus dem Ausland angewiesen. Die absehbaren Sanktionen könnte in kurzer Frist zu einem Stopp der Teileversorgung aus Europa und auch aus anderen Ländern führen. Damit droht der Stillstand der Produktionsbänder in Russland. Russland und die Ukraine spielen umgekehrt zwar als Zuliefer-Standort der globalen Automobilindustrie nur eine untergeordnete Rolle. Aber auch hier könnten Störungen der Lieferkette eintreten. Aufgrund der komplexen Wertschöpfungsnetzwerke der Automobilindustrie könnten Zulieferer vorgelagerter Produktionsstufen negativ betroffen sein, was in der Folge zu Engpässen in der Teileversorgung der europäischen Werke führen kann." Mehr dazu hier.