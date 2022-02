Als sich in der Nacht zum 16. Februar 2022 der Moderator und Journalist Matt Farah in den USA noch im Tiefschlaf befand und von seinem neuen Sportwagen träumte, ging sein Traum 166 Kilometer südwestlich der Azoren im Atlantik gerade in Flammen auf. Genauer gesagt befindet sich sein 2022er Porsche Boxster Spyder gemeinsam mit weiteren 1.100 Porsche an Bord der brennenden Felicity Ace (übersetzt: glückliches As), einem 17 Jahre alten Autotransporter mit insgesamt 3.965 Fahrzeugen der Volkswagen AG an Bord – darunter auch 187 Fahrzeuge der Luxusmarke Bentley.

Das 199,99 Meter lange und 32,26 Meter breite Schiff der RoRo-Klasse verließ den Hafen von Emden am 10. Februar um 18:45 Uhr in Richtung Davisville, USA. Am 16. Februar setzte gegen 12:30 Uhr der Kapitän einen Notruf ab. Der Grund: Feuer an Bord. Mithilfe von Handelsschiffen und Hubschraubern in der Gegend wurden alle 22 Besatzungsmitglieder sicher vom Schiff evakuiert. Das Patrouillenschiff der portugiesischen Marine NRP Setubal eilte herbei und begleitet nun, gemeinsam mit Schleppern, den havarierten Autotransporter. Laut der Marine sind aktuell keinerlei Verschmutzungen in dem Gebiet sichtbar.

"Der Händler hat bestätigt, dass mein Auto zusammen mit mindestens einem Dutzend anderer erwarteter Fahrzeuge auf diesem Boot ist", sagte Farah einer amerikanischen Nachrichtenagentur. "Sie hatten keine weiteren Informationen für mich außer der Bestätigung, dass mein Auto auf dem Boot war, und sagten, sobald Porsche Cars North America einen Plan hat, wie es weitergehen soll, würden sie die Pläne mit mir teilen."

Lithium-Ionen-Batterien erschweren Löschvorgang

Da sich unter den rund 4.000 brennenden Fahrzeugen zahlreiche Plug-in-Hybride oder auch reinelektrisch angetriebene Elektroautos befinden, beeinträchtigen die verbauten Lithium-Ionen-Batterien die Brandbekämpfung. "Die Batterien einer unbekannten Anzahl von Elektrofahrzeugen haben an Bord des Schiffes Feuer gefangen", sagte Kapitän Joao Mendes Cabecas vom Hafen von Hortas, dem nächstgelegenen Hafen zum Standort des Schiffes, gegenüber Reuters.

Ob die Batterien das Feuer ausgelöst haben, ist derzeit noch unklar. Jetzt werden Experten für das Löschen von Batteriebränden herangezogen, um das Feuer noch auf See zu löschen. Der Plan war zuerst, das havarierte Schiff mithilfe von drei Schleppern in den Hafen von Hortas zu schleppen. Alles in allem soll die Summe der durch den Brand verlorenen Fahrzeuge 150 Millionen Euro übersteigen.