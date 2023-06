Die Herbstferien in Deutschland 2023 beginnen je nach Bundesland im Oktober und reichen bis Anfang November. Zusätzlich gibt es für Schüler noch freie Zusatztage rund um die Feiertage "Tag der Deutschen Einheit" und "Allerheiligen".

Mit Baden-Württemberg und Bayern starten erst am 30.10. die letzten beiden Bundesländer in die Herbstferien – dort dauern sie dann mit zum 3.11.2023.

Hier die Zeiträume für die Herbstferien:

Übriges: Im Gegensatz zu den Sommerferien, werden die Herbstferien nicht von einer Länderarbeitsgruppe sowie der Kultusministerkonferenz, sondern von den einzelnen Bundesländern selbst festgelegt.

Zu Beginn und zum Ende der kurzen Herbstferien und an den beiden Feiertage ist auf den deutschen Fernstraßen mit erheblichem Verkehr zu rechnen. Neben Fernreisenden sind auch Kurzurlauber unterwegs. Als staureichste Tage gelten der Freitag und der Samstag für die Anreise in die Feriengebiete. Das gilt ebenso für den Tag vor den Feiertagen. Gegen Ende der Herbstferien ist erneut der "Bettenwechsel" am Samstag staugefährdet.

Der erhöhte Reiseverkehr geht auch immer mit erhöhten Spritpreisen einher.