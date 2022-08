Bentley präsentiert auf der Monterey Car Week im kalifornischen Peeble Beach am 21.8. mit dem Batur einen Ausblick auf die Design-Sprache der kommenden Elektro-Modelle. Gleichzeitig ist der Batur ein Nachfolger des Bacalar Speedster, den die Briten in limitierter Auflage auf Basis des Continental GT Cabrio an den Start gebracht haben.