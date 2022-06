7:35.060 Minuten hat der neue BMW M3 Touring gebraucht, um die Nordschleife zu umrunden – das ist ein neuer Rekord für Serien-Kombis auf der bekanntesten und anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt. Sein Vorgänger ist das Mercedes-AMG E63 S T-Modell, das 7:45 Minuten gebraucht hat. Die Vorbereitung des M3 Touring und seine Rekordfahrt hat BMW in einem in diesem Artikel eingebauten Video festgehalten.

Viel Leistung für viel Sport

Die offizielle Vorstellung von BMWs erstem 3er Touring aus dem Hause M erfolgt am 22. Juni 2022 auf dem Goodwood Festival of Speed – dort nimmt er sogar an dem augenzwinkernd "Hill Climb" genannten Kurzstrecken-Rennen teil, das einen kleinen Hügel hinaufgeht. Bis dahin sind die meisten Details zu dem Sportkombi unter Verschluss. Natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass der M3 Touring den gleichen Motor bekommt wie die M3 Limousine und der M4. Also treibt wohl ein doppelt turbogeladener 3,0-Liter-Reihensechszylinder den Kombi an. In der Competition-Ausführung leistet das Aggregat 510 PS und generiert 650 Newtonmeter Drehmoment. Damit heizt die Limousine in 3,5 Sekunden von null auf 100 km/h – der Kombi wird nicht wesentlich langsamer sein.

Auto für heimische Kunden

Viele europäische Fahrer, und dort am meisten die deutschen, mögen Kombis – hierzulande gehen die Hälfte aller 3er als Touring zum Kunden. US-Amerikaner müssen auf diese für sie aktuell ohnehin exotische Karosserievariante verzichten: BMW-Verantwortliche betonen, dass die Homologation für den nordamerikanischen Markt zu teuer wäre.

Da es vom BMW M3 Touring noch keine Bilder gibt, auf denen das Fahrzeug ungetarnt ist, zeigen wir in unserer Bildergalerie Fotos vom M3 Competition und vom M4 Competition.