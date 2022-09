Man könnte durchaus den Eindruck gewinnen, dass der chinesische Akku-Gigant CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) derzeit den Takt in der Stromauto-Branche vorgibt. Gerade erst hat CATL zwei neue Partnerschaften mit den chinesischen Autoherstellern Seres und Geely für die Belieferung mit den neuen Qilin Lithium-Ionen-Akkus bekanntgegeben. Doch eine weitere kürzliche Ankündigung sorgt für noch mehr Aufsehen.

Auf dem World New Energy Vehicle Congress in Peking hat der CATL-Vorstandsvorsitzende Zeng Yuqun nun am 28. August 2022 bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine neue Batteriegeneration unter dem Produktnamen M3P entwickelt. Diese stellen eine Weiterentwicklung von Eisenphosphatbatterien dar.

Mit der neuen Batterie soll die Energiedichte, also der Energiegehalt pro Kilogramm des Akkus, gegenüber Eisenphosphat-Batterien um 10 bis 20 Prozent gesteigert werden. Gleichzeitig würden die Kosten gegenüber Batterien, die Nickel und Kobalt für die Produktion benötigen, spürbar gesenkt.

Tesla als erster Kunde

Genaue Details zu der neuartigen Batterie hält CATL aktuell noch geheim. Brancheninsider gehen davon aus, dass die erste Auslieferung der neuen M3P-Batterien an Kunden jedoch bereits im kommenden Jahr erfolgen könnte. Demnach sei Tesla der erste Autohersteller, der künftig M3P-Batterien von CATL einsetzen werde, dies soll beim Model Y bereits im ersten Quartal 2023 der Fall sein.