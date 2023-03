Cupra, ursprünglich das Sport-Label der spanischen Volkswagen-Tochter Seat, entwickelt sich mehr und mehr zur Marke mit einem breiten Sortiment. Der Formentor, aktuell das einzige eigenständige Cupra-Modell ohne Seat-Pendant, ist in zehn Motor-Getriebe-Varianten zu haben. Auch der Cupra Leon ist längst nicht mehr nur der "Hot Hatch". Zuletzt wurden mit einer 190 PS starken Leistungsstufe des 2.0 TSI auch der 1.5 TSI mit manuellem Getriebe und als Mildhybrid (eTSI) mit Doppelkupplungsgetriebe eingeführt.

Diesel mit 150 PS ab 35.730 Euro

Jetzt ist der Cupra Leon erstmals auch als Diesel bestellbar. Fünftürer und Sportstourer (Kombi) gibt es als TDI mit 110 kW / 150 PS starkem Zweiliter-Selbstzünder. Neben einem Schaltgetriebe mit sechs Gängen ist als Option auch das 7-Gang-DSG zu haben.

In Verbindung mit der Doppelkupplungs-Box beschleunigt der fünftürige Kompakt-Diesel in 8,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und wird bis zu 212 km/h schnell. Der Sportstourer braucht für den Spurt auf Landstraßentempo 9,0 Sekunden. Aufgrund einer minimal besseren Aerodynamik des längeren Dachverlaufs liegt seine Höchstgeschwindigkeit bei 213 km/h. Den Verbrauch nach WLTP-Norm gibt der Hersteller mit 4,8 – 5,0 Liter Diesel auf 100 Kilometer an.

Ab 35.730 Euro ist der Cupra Leon 2.0 TDI Fünftürer zu haben, das DSG kostet 1.800 Euro Aufpreis. Der Leon Sportstourer steht ab 37.335 Euro in der Preisliste und im Konfigurator. Damit ist der Cupra Leon Diesel kaum teurer als das Pendant mit Seat-Logo.

Mehr Cupra, weniger Seat

In der Ausstattungslinie FR Plus, die u.a. mit 18-Zoll-Felgen, Dreizonenklimaautomatik und digitalen Instrumenten zum Cupra aufschließt, ist der Seat Leon 2.0 TDI ab 34.810 Euro zu haben.

Während das Cupra-Programm wächst, wird bei Seat weiter ausgedünnt. Die Basislinie Reference ist für den Leon nicht mehr bestellbar. Damit beginnt die Preisrange für ihn mit dem Leon Style als 110 PS starker Dreizylinder-Benziner bei 26.170 Euro. Der 2.0 TSI ist 190 PS ist bei Seat nicht mehr bestellbar.