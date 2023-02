Das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen – mit diesem Slogan hatte Fußballer Mehmet Scholl einst den Dacia Duster als Deutschlands günstigsten SUV beworben. Mittlerweile hat sich der Duster über zwei Millionen Mal verkauft und sich eine treue Fangemeinde erarbeitet.

Besonders in Lack und Ausstattung

Das Verkaufsjubiläum feiert der rumänische Hersteller zum Jahresauftakt 2023 mit einem Sondermodell – dem Duster Mat Edition. Von dem sollen nur 225 Exemplare ihren Weg auf den deutschen Markt finden. Dacia selbst preist ihn daher selbstbewusst als Sammlerstück an. Man hat also mittlerweile selbst den Weg zum Statussymbol befahren.

Wie es sich für einen solchen besonderen Duster gehört, verbindet er eine hochwertige Ausstattung mit einer exklusiven Lackierung und einem potenten Motor. Bei Letzterem setzt Dacia auf den TCe 150-Turbobenziner, der aus einem 1,3-Liter-Vierzylinder 150 PS und 250 Nm an den Start bringt. Gekoppelt wird dieser an ein Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Gängen.

In Sachen Ausstattung dient die Version Journey als Basis. So sind bereits Details wie Klimaautomatik, Toter-Winkel-Warner, Rückfahrkamera und ein Multimedia-System inklusive Navigation an Bord. Für die Mat Edition packt Dacia die Multiview-Kamera, die Sitzheizung vorne sowie das schlüssellose Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree dazu. Den Namen erbt das Sondermodell von der Karosserielackierung in mattem Kometen-Grau. Kontraste setzen die schwarzen 17-Zoll-Leichtmetallräder, Außenspiegelgehäuse in Glanzschwarz mit einem dezenten orangefarbenen Band, die in Glanzschwarz lackierte Haifischantenne und die Dachreling in Grau.

Der Vertrieb des Dacia Duster Mat Edition erfolgt exklusiv über eine Online-Reservierung, die parallel zur Vorstellung des Modells Anfang März 2023 geöffnet wird. Neben den 225 Fahrzeugen für den deutschen Markt bietet Dacia das Sammlerstück in geringer Stückzahl lediglich in Frankreich (400 Einheiten) und Rumänien (70 Einheiten) an.

Für das Sondermodell verlangt Dacia 26.400 Euro, inkludiert aber vier Jahre Wartung und Garantie (48 Monate bzw. 80.000 km ab Erstzulassung). 2010 startete der Duster übrigens zu Preisen ab 11.900 Euro auf dem deutschen Markt.