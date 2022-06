Das günstige Pauschalangebot von Mondial Tours MT SA rückt den Wunsch nach einer Wohnmobil-Reise durch Kanada in erreichbare Nähe. Ende September, wenn die Wälder Kanadas in den herrlichen Farben des Indian Summer leuchten, führt die Tour ab Montréal in einem großen Bogen wieder zurück zu der Millionenstadt in der Provinz Québec.

Nach einer Nacht im Hotel übernehmen die Reisenden ihr Mietmobil, ein typisches nordamerikanisches Alkovenmobil mit viel Komfort, das für die kommenden zwölf Tage ihr rollendes Zuhause sein wird. Eine deutschsprachige Reiseleitung begleitet die Teilnehmenden durch Kanadas atemberaubende Natur. Allein fünf Nationalparks liegen auf der Route.

Den Auftakt macht der 1970 gegründete La-Mauricie-Nationalpark. Die seenreiche Region kann auf eigene Faust erkundet werden. Anschließend steht das Museumsdorf Val-Jalbert auf dem Programm sowie eine Panoramatour entlang des imposanten Saguenay-Fjords bis nach Tadoussac.

Der traditionsreiche Ort an der Mündung in den gewaltigen Sankt-Lorenz-Strom gilt als einer der weltweit besten Orte für Walbeobachtungen. Dieses Highlight kann separat dazugebucht werden und wartet am siebten Tag auf die Reisenden. Während der Weiterfahrt in die Region Charlevoix ist eine Bärensafari möglich. Weiter führt die Tour zu den Schluchten des Malbaie, die sich bei einer Bootsfahrt bewundern lassen.

Im Nationalpark Jacques-Cartier nehmen Mutige an der Canyoning-Aktion teil. Am folgenden Tag lässt sich der Park nach Gusto erwandern. Wer möchte, wird vom Campingplatz in Levis nach Québec gebracht und erkundet mit dem Reiseleiter die wunderschöne Altstadt der Provinzhauptstadt. Schließlich geht es über den Highway 40 zurück nach Mirabel und von dort weiter wieder zum Flughafen von Montréal.

Infos zur Tour