Der Hyundai Kona ist 2017 eingeführt worden und erhielt 2020 eine deutliche Überarbeitung. Das neue Modell, Codename SX2, wächst ein wenig in den Dimensionen, auch um sich vom Hyundai Bayon ein wenig abzugrenzen. Allerdings bleibt der SUV seinen Genen treu und erscheint mit den typischen zweigeteilten Scheinwerfereinheiten, die fallen im unteren Bereich jedoch horizontal aus und orientieren sich am Design des Palisade und des Tucson. Der Grill wird etwas weiter unten positioniert und verbindet sich mit der unteren Schürze. Auch am Heck gibt es erneut die zweigeteilten Leuchten zu sehen. Im Interieur orientiert sich der neue Kona am Design des Ioniq 5. Entsprechend erhält er einen volldigitalen Tacho und einen zentral auf dem Armaturenträger stehenden Bildschirm.

Neuer Hyundai Kona auch wieder mit Benziner und als Hybrid

Derzeit ist der Hyundai Kona als Benziner, Voll-Hybrid sowie in einer rein elektrischen Version erhältlich. Das bleibt wohl auch bei der neuen Generation so, schließlich hat Hyundai die Entwicklung neuer Verbrennungsmotoren gestoppt, um die Transformation zum Elektroantrieb zu beschleunigen. Der Elektro-Kona firmiert intern unter "SX2 e EV", wobei sich das "e" auf Europa bezieht. Die Bezeichung "SX2 N-Line" deutet ziemlich klar darauf hin, dass es auch weiterhin den Kona mit sportlichem Stylingpaket geben wird.

Aktuell bietet Hyundai den Kona mit dem 1,0-T-GDI mit 120 PS sowie den 1,6 T-GDI mit 198 PS an. Das größere Aggregat ist auch mit Allradantrieb zu haben. In der Hybrid-Version ausschließlich mit Vorderradantrieb ist der 1,6 GDI mit 141 System-PS zu haben. Als Elektromodell gibt es den Kona in zwei Versionen mit 204 PS und einer 64-kWh-Batterie sowie mit 136 PS und einem 39,2 kWh-Akku.