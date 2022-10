Der aktuelle VW Golf 8 mit dem internen Code CD ist seit Ende 2019 auf dem Markt, für 2023 steht ein Facelift des Kompaktmodells an.

Unserem Erlkönig-Jäger sind die ersten Bilder von dem Modell gelungen – inklusive Innenraum.

Neue Optik für den Golf 8 nach dem Facelift

Der Prototyp zeigt sich optisch noch unverändert, sicher wird Volkswagen aber die Front und Heckschürzen sowie auch den Grill überarbeiten. Je nach Modellversion erhält die vordere Schürze einen eigenständigen Look. Die Scheinwerfereinheiten erhalten Ihre Form, das Innenleben dürfte neu gestaltete sein. Aus der Heckschürze ragen keine sichtbaren Auspuffendrohre heraus, bei den Top-Modellen sind sie jedoch wieder in die Schürze integriert. Eingriffe ins Blech gibt es indes nicht.

Dafür aber eine deutliche Änderung im Innenraum. Dieser erhält neben einem neuen Zuschnitt bei den Ausstattungen und den Designs auch ein neues großes Display in der Mitte. Während die Form des Armaturenträgers gleich bleibt, verzichten die Wolfsburger jedoch auf den niedrigen Bildschirm, der sich an das Cockpit anschließt. Stattdessen verbauen die Wolfsburger einen frei stehenden 12,9 Zoll großen Screen, wie er vom VW ID.4 zum Beispiel bekannt ist. Am unteren Rand sind weitere haptische Bedienknöpfe zu erkennen.

Edleres Interieur, gleiche Motoren

Das digitale Cockpit dürfte ebenfalls etwas größer ausfallen. Im Vergleich zum aktuelle Golf-Interieur erscheint auch die Mittelkonsole in einem anderen Styling. Zudem hat Volkswagen die Kritik erhört und seinem "Noch"-Bestseller eine edlere Anmutung im Innenraum spendiert, statt Hartplastik fühlen die Insassen nun weicher unterschäumten Kunststoff oder gar Stoffbezüge. Insgesamt erhofft sich VW mit dem Facelift, die aktuellen Qualitäts- und Software-Probleme in den Griff zu bekommen.

In Sachen Motorisierung orientiert sich die Faceliftversion des Golf 8 am aktuellen Modell – wobei die Aggregate beim Verbrauch und beim Output optimiert sein werden. Die beginnen bei dem 1,0-Liter-TSI mit 110 PS und reichen bis zum 2,0-Liter-TSI im Golf R mit Allrad und 320 PS. Die Zweiliter-Diesel reichen von 115 bis 200 PS. Dazu gesellen sich noch zwei PHEV-Modell mit dem 1,4-Liter und 204 bzw. 245 PS im Golf GTE. Mit dem Golf 8-Facelift könnte dann auch die Baureihe am Ende sein. Ein klares Bekenntnis zum Golf 9 gibt es seitens VW nicht.