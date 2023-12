Mercedes strafft seine Modell-Reihen und schrumpft die Anzahl der Karosserievarianten deutlich zugunsten der elektrischen Baureihen ein. Das trifft auch künftig die Cabrios – schließlich gibt/gab es mit S-Klasse Cabrio, E-Klasse Cabrio und C-Klasse Cabrio gleich drei Modelle mit Platz für vier Personen sowie mit einem schnell zu öffnenden und gut gedämmten Verdeck.

C-Klasse Cabrio und E-Klasse Cabrio verschmelzen

Das S-Klasse Cabrio ist tot, die offene E-Klasse und das Pendant der C-Klasse verschmelzen zur neuen Baureihe CLE – schließlich waren beide optisch ohnehin kaum zu unterscheiden. Den neuen CLE als Coupé hat Mercedes gerade in den Markt gebracht. Im Rahmen der Präsentation wurden aber auch schon Bilder des erst 2024 kommenden CLE Cabrios veröffentlicht.

Das CLE Cabrio entspricht, natürlich bis auf das Stoffverdeck, dem CLE Coupé. Die Stoffkappe verschwindet komplett unter einer festen Abdeckung. Dahinter verbleibt ein kleiner Stummel-Kofferraumdeckel. Das Ladevolumen dürfte durch den Verdeckkasten nicht die 420 Liter wie im Coupé erreichen. Das Heck zeigt wie am Coupé das durchlaufende Lichtband zwischen den neuen Leuchten, die sich stark am EQE orientieren. Klar zu erkennen ist am Cabrio der schon von anderen offenen Mercedes-Modellen bekannte ausfahrende Spoiler am Windschutzscheibenrahmen. Hinter den Fondpassagieren lässt sich zudem ein Windschott ausfahren.

Die Antriebe

Auf der Antriebsseite lehnt sich das CLE Cabrio mit den Vier- und Sechszylindermotoren an das CLE Coupé an, bietet aber nicht dessen komplettes Portfolio. Einziger Diesel wird der CLE 220 d mit 197 PS plus 23 PS-Elektro-Unterstützung. Die Benziner starten mit dem CLE 200, der 204 PS plus den 23-PS-E-Bonus mitbringt und auch mit dem Allradantrieb 4-Matic zu haben sein wird. Als weiterer Vierzylinder tritt der CLE 300 an, der auf 258 PS plus die 23 PS aus dem E-Motor kommt. Hier ist der Allradantrieb immer an Bord. Top-Motor unterhalb der kommenden AMG-Versionen ist der CLE 450 4-Matic mit einem Sechszylinder-Reihenmotor, der es auf 381 PS plus 23 PS E-Unterstützung bringt. Nicht im Cabrio zu haben ist dagegen der PHEV CLE 300 e.

Ein weiterer Sechszylinder sitzt im CLE AMG 53 4Matic, hier mit 449 + 23 PS. Das CLE-Cabrio-Topmodell CLE AMG 63 S E Performance setzt dann auf den Zweiliter-Vierzylinder in Kombination mit drei E-Motoren und eine Gesamtleistung von 680 PS.

CLE Cabrio wird kein Schnäppchen

Beim Preis dürfte sich der offene CLE über dem CLE Coupé einsortieren, dessen Grundpreis bei 58.132 Euro liegt. Bisher lag der Aufschlag für die Cabrio-Versionen bei rund 6.000 Euro. Die Zielmarke für das CLE Cabrio dürfte entsprechend bei rund 64.000 Euro liegen.