Mit der neuen Generation des Sport verabschiedet sich der SUV auch von seiner D7u-Plattform, auf der auch der Range Rover sowie der Land Rover Discovery basieren. Die neue Modulare Längs-Architektur (MLA-Plattform) erlaubt es Land Rover und Jaguar flexibel Antriebsoptionen zu implementieren. Entsprechend ist die MLA-Basis aus Aluminium für Mildhybrid-, Plug-in- sowie reine Elektroversionen ausgelegt. Als eines der ersten Modelle auf der MLA-Plattform sollte ursprünglich der neue Jaguar XJ auf den Markt kommen. Das Modell wurde im Rahmen der "Reimagine"-Strategie von Jaguar/Land-Rover-CEO Thierry Bolloré aber kassiert.

Kastiges Design – V8 später von BMW

Doch zurück zum Range Rover Sport der optisch eine Evolution darstellt. Das Design erscheint kantiger, die Fahrgastzelle steht aufrechter, die Radkästen sind weniger stark ausgeprägt. Insgesamt orientiert sich das Modell in einigen Details wie zum Beispiel beim Scheinwerferlayout am Land Rover Defender. Außerdem will Land Rover beim Range Rover Sport eine ausgeglichenere Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit bereitstellen – entsprechend überarbeiten die Briten auch das Fahrwerk. Dazu wurde die Torsionssteifigkeit um rund 50 Prozent erhöht und die Schallresonanz durch die Karosserie um fast 25 Prozent reduziert. Des Weiteren haben die Briten die Laufruhe verbessert.

Antriebseitig dürfte der Range Rover Sport mit einigen der aktuell verfügbaren Motoren an den Start gehen. So ist der neu eingeführte Ingenium-Reihensechszylinder-Benziner mit 48-Volt-Mildhybrid-Technik und 400 PS an Bord, außerdem kommt als Basis-Motor der Zweiliter-Vierzylinder zum Einsatz. Auch die Diesel-Aggregate gibt es wieder, ebenso wie den 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner mit dem 143 PS starken Elektromotor und der 31,8 kWh-Batterie. Der Plug-in-Hybrid ist für eine elektrische Reichweite von bis zu 100 Kilometer gut.

Als Top-Motor kommt der aufgeladene 4,4-Liter-V8-Motor zum Einsatz, den das Unternehmen in Eigenregie in Wolverhampton weiter baut. Ursprünglich wurde der intern "AJ"-Motor getaufte Achtender bei Ford in Brigdend produziert. Das Motorenwerk hat im September 2020 seine Tore geschlossen. In den kommenden drei bis fünf Jahren dürfte dann ein neuer V8 nach der dann geltenden Abgasnorm Euro 7 Einzug in die JLR-Modelle halten. Dieser wird von BMW beigesteuert, der intern als S63 bekannt ist und im bis zu 635 PS im M5 CS leistet. Dieses Aggregat kommt jedoch zuerst im der Top-Version, dem Range Rover Sport SVR zum Einsatz und wird für den Einsatz bei Land Rover modifiziert.

Puristischer Innenraum mit 3D-Navigation

Auf den ersten Teaser-Bild gibt uns Land Rover einen ersten Eindruck vom Armaturenträger und der Mittelkonsole. Wir erkennen einen in der Mitte scheinbar freischwebenden Bildschirm sowie eine breite Mittelkonsole mit chrombewehrten Schaltknauf sowie drei runden Einstellknöpfen. Die Luftströmer sind weit oben untergebracht. Ansatzweise ist das Lenkrad ebenfalls mit Chrom-Applikationen zu sehen. Das Styling orientiert sich klar am eben erst präsentierten Range Rover, wobei die Mittelkonsole sanft zum 13,1 Zoll Monitor ansteigt.

Wie schon beim "Basis"-Modell kommt auch im Sport die eine Bedien-Philosophie wie bei Smartphones zum Einsatz, das Display verfügt über eine "Haptic Engine", die Feedback wie bei einem gedrückten Knopf gibt. Die Instrumente hinter dem Volant werden auf einem 13,7 Zoll großem Display dargestellt und erlauben zahlreiche individuelle Konfigurationen bis hin zum vollflächigen dreidimensionalen Bild des Navigationssystems. Drahtlos geschieht auch die Einbindung von Apple- und Android-Smartphones über Apple Carplay und Android Auto.

Bis 2025 plant der britische Hersteller rund 60 Prozent der Land Rover-Modelle elektrifiziert anzubieten – insgesamt sind sechs Elektro-Land-Rover in den kommenden fünf Jahren geplant.