Das Facelift unter dem Projektnamen "Highland" soll jedoch nicht nur für Kunden attraktiver werden, auch will der E-Autobauer die Produktionskosten des nunmehr fünf Jahre alten Modells deutlich senken. Daher sind die Exterieur-Änderungen weniger einem gestalterischen Update geschuldet als der günstigeren Herstellung über die "Giga"-Aluminium-Druckguss-Pressen, die gegenwärtig die hintere Bodengruppe des Tesla Model Y in einem Teil fertigen.

Innenraum mit Yoke-Lenkrad und Querdisplay

Das ohnehin schon spartanische Interieur soll weiter vereinfacht werden. Auch hier steht die Kostenersparnis im Vordergrund. So kommt das aus dem Tesla Model S bekannte 17-Zoll-Display im Querformat zum Einsatz, auch soll das Yoke-Lenkrad im Angebot sein. Des Weiteren will man Knöpfe und Luftausströmer reduzieren und sich auf Features konzentrieren, die auch wirklich vom Kunden verwendet werden.

Das aktualisierte Model 3 soll voraussichtlich im dritten Quartal 2023 im Tesla-Werk in Shanghai in Produktion gehen. Der Produktionsstart im kalifornischen Fremont ist noch nicht fixiert.

Harter Konkurrenzkampf in China

Das Facelift richtet sich in erster Linie an den chinesischen Markt. Auf dem nach den USA zweitwichtigsten Markt verzeichnete Tesla einen Absatzrückgang in den ersten zehn Monaten des Jahres von neun Prozent. Entsprechend wurde bereits der Preis für das Model 3 nach unten angepasst, um auch mit den chinesischen Elektroautoangeboten mithalten zu können.