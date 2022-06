Ein übertriebenes Mitteilungsbedürfnis konnte man Ford in diesem Fall sicher nicht attestieren: "Raptor R is coming next year." Dieses dürre Statement – "Der Raptor R kommt nächstes Jahr" – war alles, was sich die Mannschaft aus Dearborn zum Thema dickes Ding im Motorraum im Frühjahr 2021 entlocken ließ. Denn nach der Vorstellung des neuen Ford F-150 Raptor für das Modelljahr 2021/22 waren nicht wenige Hardcore-Fans in den USA einigermaßen enttäuscht. Mit dem Verzicht auf einen richtig grimmigen V8 werden die Raptor-Piloten sich auch weiterhin die Hänseleien ihrer Kumpels anhören müssen, die sich für den Ram TRX mit 712-PS-V8 entschieden haben.

Inzwischen nimmt die Kommunikation in Sachen F-150 Raptor R doch allmählich konkretere Züge an. Konzernchef Jim Farley höchstpersönlich veröffentlichte in den sozialen Netztwerken das über diesem Absatz gezeigte Video, in dem der Hardcore-Pick-up wilde Drifts und Donuts im Wüstensand hinlegt. "Der V8 klingt fantastisch!", bemerkt Farley in seinem Post nicht ganz zu Unrecht. Und er verspricht, dass Ford im Laufe des Jahres weitere Details zum Raptor R bekanntgeben wird.

V8 ist bestätigt – aber mit Kompressor?

Dass dieser einen V8-Motor erhalten wird, steht mit dem Statement nun also fest. Ziemlich klar dürfte obendrein sein, dass sich dessen Leistungswert weit jenseits der rund 450 PS des jetzigen Raptors mit seinem V6-Biturbo ansiedeln wird. Da hat man bei Ford auch noch eine Rechnung offen: Zur Vorstellung des Ram TRX ließen die Verantwortlichen von – damals noch – Fiat-Chrysler im Präsentationsvideo den als Tyrannosaurus "Apex Predator" dargestellten Ram einen quengeligen Velociraptor vernaschen. Diese Spitze hat man in Dearborn garantiert nicht vergessen, der F-150 Raptor R wird die Antwort geben.

Das passende Eisen für eine Anstands-Schelle in Richtung Ram haben die Ford-Leute längst im Regal liegen: 2019 präsentierte Ford im Mustang Shelby GT500 den leistungsstärksten Serien-V8 der Firmengeschichte mit 760 SAE-PS (771 DIN-PS) und 847 Newtonmetern Drehmoment. Generiert wird diese monumentale Leistung aus einem 5,2-Liter-V8 mit mechanischem Kompressor, der Ford-intern – wie passend! – auf den Namen "Predator" hört. Ein echtes Zeichen für den F-150 Raptor R.

Weniger Hubraum, mehr Leistung

Hubraumtechnisch wäre der Predator-V8 dem Hellcat-V8 im Ram damit zwar um einen Liter unterlegen, würde das aber mit der Leistung mehr als wettmachen, damit künftig die Raptor-Piloten ihrerseits den TRX-Kollegen eine lange Nase drehen können. Nun heißt es jedoch erst einmal warten, bis man bei Ford ein bisschen mehr über den F-150 Raptor R verrät.