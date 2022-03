Auch wenn man das beliebteste Auto der USA im Programm hat, darf das Publikumsinteresse ruhig weiter geschürt werden, die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Und so legt Ford eine weitere Sonderversion des großen Pick-up F-150 auf, wie der Ford-CEO James "Jim" D. Farley am 29. März im Kurznachrichtendienst Twitter verkündete.

"Look out for this tomorrow. A rattler you'll be excited to see on the trail." schreibt Farley dazu, sinngemäß sollen sich die Ford-Fans am 30. März auf die Premiere einer "Klapperschlange, der man gerne auf einem Offroad-Trail begegnet" freuen.

Ford F-150 Rattler am 30. März

Mehr ist dazu tatsächlich noch nicht bekannt, auch die sonst so allwissende Internet-Community rätselt aktuell darüber, was Ford da vorstellen wird. Der Name und das von Farley in seinem Tweet verwendete Emoji einer Berglandschaft legt jedenfalls nahe, dass es sich hier um einer weitere Offroad-Variante des F-150 handeln wird und weniger um ein straßenorientiertes Modell. Allerdings hat Ford mit dem F-150 Raptor für solche Zwecke schon ein recht kompetentes Exemplar im Portfolio.

Am 30. März wissen wir mehr und sind bis dahin einfach einmal gespannt. Erster Tipp von unserer Seite: Ein Offroad-Camper.