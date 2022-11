In Frankreich werden Solar-Anlagen auf Parkplätzen landesweit zur Pflicht. Die dort erzeugte Strommenge soll 11 Gigawatt betragen, so viel wie von zehn Kernkraftwerken.

Der Artikel 11 des Gesetzes zur Beschleunigung der Erneuerbaren Energien sieht vor, dass auf Parkplätzen die Hälfte der Fläche mit Sonnenschutz-Konstruktionen versehen sein soll, die Photovoltaikmodule tragen. Diese Regelung soll ab dem 1. Juli 2023 in Kraft treten. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat der Senat in einer ersten Lesung am 4.11.2022 verabschiedet.

Strom-Menge von zehn Kernkraftwerken möglich

Für Parkflächen mit mehr als 400 Stellplätzen gilt eine Übergangsfrist von drei Jahren, Parkräume zwischen 80 und 400 Plätzen haben fünf Jahre Zeit zur Umrüstung. Nach Angaben der französischen Regierung sollen die Solaranlagen bis zu elf Gigawatt Strom erzeugen, ein Äquivalent zu zehn Kernkraftwerken.

Allerdings gibt es Ausnahmen von der Regelung. So sind Parkplätze für Lkw ebenso ausgenommen, wie Parkflächen, die zu mehr als der Hälfte von Bäumen beschattet werden. Darüber hinaus muss die Installation unter wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen erfolgen. Zusätzlich soll es eine Schutzzone rund um kulturelle und historische Orte oder Bauten geben.

Hohe Strafen für Solar-Verweigerer

In einem Änderungsantrag, den die Mehrheit des Senats unterstützt, wurden die Strafen für Parkplatzbetreiber erhöht, die die Regelung nicht fristgerecht umsetzen. So wurde die Höchststrafe von jährlich 10.000 Euro kassiert und auf 50 Euro monatlich pro Stellplatz verändert. Das ergibt eine Jahressumme von 48.000 Euro für 80 Parkplätze. Nach Darstellung der Regierung kostet die Installation für ein Parkhaus oder einen Parkplatz mit 80 Plätzen rund 400.000 Euro. Unklar ist, ob es für den Bau der Solaranlagen staatliche Zuschüsse geben wird.

Die französische Regierung plant außerdem große Solarparks auf Freiflächen neben Autobahnen, Schienen und landwirtschaftlichen Flächen. Alleine der Eisenbahnbetreiber SNCF will bis 2030 über eine Million Quadratmeter Solarpanele installieren, um seinen Energieverbrauch um ein Viertel zu reduzieren.

Frankreich erzeugt derzeit rund 25 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien, deutlich weniger als die europäischen Nachbarn. Präsident Emmanuel Macron will die Solarenergie auf über 100 Gigawatt verzehnfachen.

