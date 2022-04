Wie das Unternehmen mitteilt, wird der ber bisherige Vorstandsvorsitzende Stefan Kölbl zukünftig die höchsten Aufsichtsgremien von Dekra e.V. und Dekra SE anführen. Die operative Führung des Konzerns als Vorstandsvorsitzender und CEO von Dekra e.V./SE übernimmt Stan Zurkiewicz (Bild links). Der Wechsel an der Unternehmensspitze folgt auf die Entscheidung von Thomas Pleines seine Aufsichtsratsmandate niederzulegen. Der 66-Jährige will sich künftig verstärkt persönlichen Interessen widmen.

Der 54-jährige Kölbl verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der TIC-Branche (Testing, Inspection, Certification) und gilt als ausgesprochener Branchenkenner. Der 42-jährige Zurkiewicz war viele Jahre Asien-Chef und zuletzt Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens.

Vorstand wird verkleinert

Im Rahmen dieses Wechsels reduziert die Dekra die Vorstandsmannschaft von bisher vier auf drei Positionen. In den Verantwortungsbereich von Stan Zurkiewicz fallen neben dem operativen Geschäft in den Regionen, Marketing & Vertrieb, die Konzernstrategie und -entwicklung sowie die Konzernkommunikation. Wolfgang Linsenmaier, CFO des Dekra e.V. und der Dekra SE, erweitert seinen Verantwortungsbereich um die Bereiche Recht und Compliance, Revision und Change Management. Ulrike Hetzel, CTO der Dekra SE, wird weiterhin die strategische Entwicklung der Service Divisions, das Innovationsmanagement und die globale IT verantworten.