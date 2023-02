Acht Zylinder, 6,2 Liter Hubraum, 502 PS, maximal 637 Newtonmeter, 2,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 312 km/h: Man könnte angesichts dieser Daten meinen, bei der neuen Corvette bestehe keinerlei Optimierungsbedarf. Jedenfalls nicht in puncto Motorkraft und Fahrleistungen. Aber in der kleinen texanischen Stadt Sealy gibt es Menschen, die das komplett anders sehen. John Hennessey führt diese aufmüpfige Bewegung an, und nicht ganz zufällig hat das von ihm gegründete Tuning-Unternehmen ein Programm für die C8 mit Mittelmotor aufgelegt.

Bis zu 1.217 PS dank Twin-Turbo-Tuning

Das startete im Sommer 2020 in einem ersten Schritt mit einem neuen Edelstahl-Auspuff, der die Leistung um 20 PS anhebt und gleichzeitig das Gewicht um etwa 5,5 Kilogramm drückt. Daneben installiert Hennessey eine Lachgas-Einspritzung, um die Power auf insgesamt 659 PS zu pushen. Und das alles nur, um die erste Corvette C8 auf die Räder zu stellen, die schneller als 200 Meilen pro Stunde (mph) fährt.

John Heinricy, der beim Tuner das Entwicklungsprogramm für den Venom F5 leitet, erreichte Anfang Mai 2020 auf dem acht Meilen langen Highspeed-Oval auf dem Continental Tire Proving Ground in Uvalde, Texas, sogar 205,1 mph. Macht umgerechnet 330 km/h für die neue Corvette.

"Wir wissen, dass die neue Corvette eine ausgezeichnete Plattform ist, von der aus unsere Kunden ihre Autos weiter personalisieren können", sagt der Firmenchef. "Wir haben große Pläne mit der neuen C8!" Da untertreibt der Herr Hennessey aber, schließlich stellt er bis zu 1.217 PS in Aussicht. Ein Wert, der in erster Linie einem zusätzlichen Twin-Turbo-System zu verdanken sein wird. Aber die geschmiedeten Aluminium-Kolben und Stahlpleuelstangen sowie das verstärkte Doppelkupplungsgetriebe spielen bei der Leistungssteigerung mehr als nur Nebenrollen.

Kompressor-Umbau bringt 717 PS

Als weiteren Zwischenschritt nach der Edelstahl-Abgasanlage bringt der Tuner Anfang 2023 ein Kompressor-Upgrade für den V8-Sauger. An den LT2-Achtzylinder werden dabei neben dem mechanischen Verdichter ein neues Ansaugsystem samt Luft-Wasser-Ansaugkühler sowie ein neuer Auspuff angeflanscht. Die H700 getaufte Tuningvariante spuckt so 717 PS und ein maximales Drehmoment von 865 Nm aus. Damit übertrifft die Hennessey-Kompressor-Variante sogar das aktuelle Corvette-Top-Modell Z06, das aus seinem 5,5-Liter-LT6-Achtzylinder nur 670 PS und 623 Nm presst. Zu haben ist das H700-Upgrade, das neben dem Motortuning auch noch 19 und 20 Zoll große Leichtmetallfelgen sowie spezielle Heritage-Grafiken in verschiedenen Farben umfasst, zum Komplettpreis von umgerechnet rund 46.600 Euro. Wer nur den Kompressor-Umbau möchte, wird mit rund 32.600 Euro zur Kasse gebeten. Der Preisunterschied zwischen einer Basis-C8 und einer Z06 liegt aktuell bei 40.800 Dollar (umgerechnet rund 38.000 Euro).

Karbon-Bodykit für die Corvette C8

Darüber hinaus lässt sich der Hennessey-C8 mit reichlich Karbon aufrüsten. Das edle Kohlefaser-Verbundmaterial kommt in Form eines Frontsplitters und Heckspoilers, seitlichen Luftleitelementen an der Frontschürze, Einsätzen in den Stoßstangen sowie Schwellerverkleidungen zum Einsatz. Einen über dem Dach thronenden Luftansaug-Schnorchel à la McLaren F1 GTR, eine Brembo-Bremsanlage, ein einstellbares Penske-Fahrwerk und Verbesserungen in Sachen Felgen und Reifen plant Hennessey obendrein.