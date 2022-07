Prämien für den Neukauf von Elektroautos kennt man. Kalifornien will jetzt auch Elektro-Motor-Umbauten mit bis zu 2.000 Dollar fördern.

Weltweit fördern Länder den Umstieg von Autofahrern zur Elektromobilität mit Subventionen oder Anreizen. Aber nur, wenn sie sich für ein neues Fahrzeug entscheiden. Der Bestand bleibt immer außen vor. Das könnte sich im amerikanischen Bundesstaat Kalifornien bald ändern.

Verbrenner raus, E-Motor rein

Eine neue Gesetzesinitiative sieht vor auch die Umrüstung von Modellen mit Verbrennungsmotoren auf rein elektrische Antriebe zu fördern. Mit dem Assembly Bill 2350, das auf das Zero-Emission Aftermarket Conversion Project zurückgeht, könnten entsprechende Umbauten mit bis zu 2.000 Dollar vom Staat gefördert werden. Sollte der Gesetzesentwurf vom Senat bestätigt werden, so müsste allerdings noch genau definiert werden, welche Vorgaben die Umbauten erfüllen müssen um förderfähig zu sein. Für ein entsprechendes Prämienmodell hält der Staat Kalifornien bereits jetzt einen Fördertopf in Höhe von zwei Millionen Dollar bereit.

Unterstützt wird die Initiative auch von der Specialty Equipment Market Association (SEMA), die hier ein riesiges Potenzial sieht. Zudem böte so ein Gesetz die Möglichkeit die Elektromobilität viel schneller in die Breite zu tragen. Auch würde es die automobile Vielfalt, die gerade in Kalifornien geboten wird, erhalten.

Eine Umrüstung von älteren Modellen wäre kein technisches Neuland. Zahlreiche Anbieter haben schon ausgereifte Umrüstkits im Angebot. Und selbst einige große Hersteller sind schon auf diesen Zug aufgesprungen.