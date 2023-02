Mazda hat den Mazda 2 mit einem Facelift versehen. Auf dem Heimatmarkt debütierte er im frischen Look bereits im Januar 2023. Jetzt kommt er nach Europa.

In Deutschland gliedert sich die Mazda-2-Familie in das seit 2015 angebotene Modell DJ sowie den von Toyota übernommenen Mazda 2 Hybrid, der im Grunde genommen nur ein umgebadgter Toyota Yaris Hybrid ist und seit 2022 offeriert wird.

Neue Schürzen an Front und Heck

Zum Modelljahr 2023 versieht Mazda den DJ mit einer weiteren Modellpflege. Die bringt für den Kleinwagen eine neu gezeichnete Frontschürze mit, die einen Lufteinlass mit hängenden Mundwinkeln trägt. Der Kühlergrill darüber präsentiert sich in den Sport-Versionen mit einem neuen Grillgitter. Ganz neu im Angebot ist die Version BD, wobei BD für Blank Deck steht. Das Blank Deck ist ein glattflächiger Kühlergrilleinsatz, der je nach Ausstattungslinie oder gewähltem Sondermodell in verschiedenen Farben geordert werden kann.

Am Heck weicht die Schürze nur um Nuancen vom Vorgänger ab. Auch lassen sich kleine Flächen in einer vom Grundlack abweichenden Kontrastfarbe lackieren. Ausgeweitet wurde zudem die verfügbare Farbpalette. Neu im Angebot sind die beiden Lackierungen Aero Grey und Air Stream Blue. In Japan ergänzen zudem verschiedene Design-Varianten das Angebot.

Mehr Farbe im Cockpit

Im Interieur setzen die Sport-Modelle auf schwarze Oberflächen mit roten Kontrastnähten. Für alle anderen Modelle gibt es neue Oberflächenmaterialien und Farben.

Unverändert bleibt zum Modelljahr 2023 das Antriebsprogramm des Mazda 2. Der 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor ist weiter in drei Leistungsstufen mit 75, 95 und 115 PS erhältlich. Die beiden stärkeren Motoren mit Schaltgetriebe sind dabei serienmäßig mit einem Mild-Hybrid-System gekoppelt.

Neben den regulären Varianten Prime-Line, Center-Line und Exclusive-Line ist der Mazda 2 2023 in den sportlichen Sondereditionen Homura und – neu im Angebot – Homura Aka erhältlich. Das basiert auf der höchsten Ausstattungslinie Exclusive-Line und bringt unter anderem ein schwarz lackiertes Dach, Leichtmetallfelgen in Diamantschliff-Design, Stoff-/Ledersitze mit roten Nähten sowie Applikationen an Türverkleidungen und Armaturentafel mit.

Zu haben ist der aufgefrischte Mazda 2 zu Preisen ab 15.590 Euro für die 75-PS-Version. Der 90-PS-Benziner zieht ab 18.390 Euro unter der Haube ein. Für 115 PS wird der Einsatz von wenigstens 22.990 Euro fällig.

Die ersten Auslieferungen des neuen Mazda 2 plant die deutsche Dependance ab April/Mai 2023.