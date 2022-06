In den USA liegt der Benzinpreis-Landesdurchschnitt erstmals seit der Aufzeichnung der Kraftstoffpreise durch die AAA im Jahr 2000 bei 5,01 US-Dollar pro Gallone. Eine Gallone sind rund 3,79 Liter – das entspricht 1,26 Euro pro Liter. Der Preis sei, so die AAA, um 1,94 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Alleine im Mai waren die Kraftstoffpreise um 48,7 Prozent höher als im Vorjahresmonat, nach einer Statistik des US-Arbeitsministeriums.

Hoher Öl-Preis, starke Nachfrage, wenig Sprit

Als Gründe gibt der Autoclub den hohen Ölpreis von über 120 US-Dollar pro Barrel an, der damit doppelt so hoch ist wie im August des vergangenen Jahres. Darüber hinaus ist die Nachfrage in den USA hoch, auch durch die beginnende Urlaubssaison. Während die Nachfrage in der vergangenen Woche von 8,98 Millionen auf 9,2 Millionen Barrels pro Tag anstieg, sanken gleichzeitig die nationalen Benzinvorräte um 800.000 Barrel auf 218,2 Millionen. Dadurch dreht sich die Preisspirale nach oben.

In einigen Teilen der USA liegt der Benzinpreis noch deutlich über dem Durchschnitt, aber auch teilweise darunter. In Kalifornien müssen die Kunden 6,43 Dollar für die Gallone bezahlen, in Mississippi kostet der gleiche Sprit lediglich 4,52 Dollar.

Donuts machen Spritpreis erträglicher

"Die Nachfrage zeigt, dass die hohen Preise die Autofahrer nicht wirklich abgeschreckt haben", sagte Andrew Gross, Sprecher des AAA. "Wenn die Preise bei oder über fünf Dollar bleiben, werden die Leute vielleicht anfangen, ihre täglichen Fahrgewohnheiten oder ihren Lebensstil zu ändern, aber das ist noch nicht passiert." Die Energiepreise in den USA gehören zu den wichtgsten Treiber der Inflation, die in den USA auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren geklettert ist. Sie liegt bei 8,6 Prozent im Mai.

Übrigens: Noch bis zum Labor Day (Tag der Arbeit am 5.9.) gibt es für Mitglieder des AAA eine ganz besondere Preisaktion. Jeden Mittwoch kostet bei bei Restaurantkette Krispy Kreme das Dutzend Donuts so viel wie der vom Autoclub gemeldete durchschnittliche Landes-Benzinpreis. Aktuell zahlen also Kunden für die zwölf glasierte Donuts 5,01 statt normalerweise zwölf Dollar.

Übrigens 2.0: In unsere Fotoshow zeigen wir Ihnen, wie sich der Spritpreis in Deutschland zusammen setzt.