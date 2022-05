Der Autovermieter Hertz bietet ab Sommer 2022 an sechs Stationen in den USA den vermutlich stärksten Mietwagen der Welt an: Der Shelby Mustang GT500-H hat einen V8-Kompressormotor mit rund 900 PS, goldene Streifen und Performance-Reifen auf 20-Zoll-Rädern.

Shelby Mustang zum Mieten

Verfügbar ist der Shelby Mustang an den Flughafen-Stationen in Fort Myers, Las Vegas, Miami, Orlando, Phoenix und Tampa. Zu den Bedingungen und Kosten ist noch nichts bekannt. Von den 25 Autos sind 19 in Shadow Black lackiert. Sechs erinnern mit ihrer Lackierung in Oxford White an den 60. Jahrestag von Shelby American’s.

Rent a Racer

Die Kombination aus schwarzem Lack und goldenen Längsstreifen erinnert an die Aktion "Rent a Racer", für die Hertz im September 1965 bei Shelby 1.000 Mustang GT 350-H bestellt hatte. Das H steht für die Sonderedition der Verleihfirma. Damals hatten die Mustang einen 310 PS starken 4,7-Liter-V8 mit 320 PS unter der Haube. Heute sind besonders die raren Versionen mit Schaltgetriebe gesuchte und teure Sammlerstücke. Einen davon hat RM Sotheby’s im August 2021 für 280.000 US-Dollar versteigert.

Mustang GT-H als Cabrio und Coupé

An sechs weiteren Stationen (Atlanta, Dallas, Fort Lauderdale, Los Angeles, Phoenix, San Diego und San Francisco) bietet Hertz außerdem eine etwas harmloser motorisierte Mustang-Flotte an. Diese Shelby GT-H sind als Coupé oder Cabrio verfügbar und ebenfalls mit goldenen Streifen versehen. Nur diese sind außer in Schwarz und Weiß auch in Rapid Red Metallic und Carbonized Grey verfügbar. Die GT-H sind mit einem 5,0-Liter-V8 ausgestattet, der durch einen Sportauspuff ausatmet. Haube und Frontschürze sind optisch modifiziert. Auf den schwarzen 20-Zoll-Rädern sind Allwetterreifen montiert. Schriftzüge und Logos weisen auf den Sonderstatus des Leih-Mustang hin. Drei Jahre sollen die Shelbys im Programm bleiben.