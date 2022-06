Der Porsche 928 ist für viele immer noch der Inbegriff des großen sportlichen Reisewagens. So auch für den Franzosen Thierry Nardone, Gründer und Inhaber der Nardone Automotive in Aix-en-Provence. In Zusammenarbeit mit dem italienischen Designer Carlo Borromeo hat er dem großen alten Porsche jetzt eine Frischzellenkur verpasst. Präsentiert wurde der Nardone Porsche 928 am 8. Juni 2022 in Mailand. Einen weiteren Auftritt soll er auf dem Goodwood Festival auf Speed haben.

Linien nur leicht modernisiert

Auf Basis eines bestehenden 928 haben Nardone und Borromeo dessen klassische Linien komplett neu interpretiert, ohne dabei vom Original allzu weit abzuweichen und dabei Elemente der verschiedenen 982-Modelle wie GTS oder S4 gemixt. Die Karosserie wird dabei nahezu komplett aus Kohlefaserlaminat geformt. Die neue LED-Scheinwerfer stehen nun fest auf der Karosserie, dazwischen sitzen kleine Lufteinlässe unter die Motorhaube. Die Schürzen wurden runder und wirken moderner. Die Radhäuser füllen 18 Zoll große Schmiedefelgen, die das Design der Gullydeckel-Felgen des Porsche 928 aufgreifen.

Im Interieur bleibt die Architektur des Ur-Modells erhalten, zeigt sich aber deutlich aufgeräumter. Für den edlen Look sorgen Leder und Alcantara. Die Rundinstrumente hinter dem Dreispeichenlenkrad mussten digitalen Anzeigen mit einer zentralen Runduhr weichen. Die Mittelkonsole wurde auf das moderne Porsche-Infotainmentsystem PCCM umgerüstet.

Knapp 400 PS für den V8

Nachgelegt hat Nardone beim Antriebsstrang. Der weiter frei saugende Achtzylinder – ein Hubraum wird nicht genannt – schwingt sich mit einer neuen Motorsteuerung und weiteren Upgrades zu nun 395 PS auf. Angeflanscht wird ein modernes Sechsgang-Schaltgetriebe – natürlich weiter in Transaxle-Konfiguration – , das einem neuen Sperrdifferenzial an der Hinterachse zuarbeitet. Ebenfalls zum Technik-Paket gehören eine verstärkte Bremsanlage, eine adaptive Servolenkung und ein elektronisch gesteuertes Fahrwerk.

Nach der Präsentation will Nardone die Kleinserienfertigung des Porsche 928 Restmod anschieben. Die ersten Fahrzeuge sollen 2024 an Kunden gehen. Preise für den aufgefrischten Reisewagen nennt Nardone aber noch nicht.