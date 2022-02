"Mobilität dreht sich nicht um Kilometer. Mobilität dreht sich um Zeit", stellte Markenchefin Linda Jackson bei der offiziellen Premiere des neuen Peugeot-Designs fest. Und diese Zeit wolle man mit Hilfe von Peugeot in "Wohlfühlzeit" verwandeln. Wie üblich geizen die Verantwortlichen bei Einführung eines neuen Markenauftritts nicht mit bedeutungsschweren Formulierungen.

Premiere auf dem 308

Peugeot erhält also unter anderem ein neues Logo. Anstatt des stehenden Löwen wird künftig ein zweidimensionaler Löwenkopf, eingefasst in ein Wappen, die Fahrzeuge der Franzosen schmücken. Das erste Auto mit dem neuen Emblem ist der kommende Kompakte 308, den wir bereits als Hybrid im Test hatten. Außerdem erfährt die zugehörige Typographie, also der Schriftzug, eine Umgestaltung. Klarer und aufgeräumter als zuvor kommt die Marke nun daher. Doch hinter dem schlichten Logo verbirgt sich auch ein Geheimnis, das wir gerne lüften. Der zweidimensionale Löwenkopf ist mit einer dünnen Schicht Indium überzogen, einem seltenen Metall – leitend, korrosionsbeständig und mit natürlichem Chrom-Look. Seine wesentliche Eigenschaft ist aber die, dass es Radarwellen nicht stört. Das ist wichtig, weil Peugeot hinter dem Emblem an der 308-Front den Radar versteckt, der die Assistenzsysteme mit Informationen versorgt. Natürlich nur, sofern entsprechende Systeme an Bord sind. Die einfacheren Ausstattungen erhalten ein optisch identisches Logo, jedoch ohne die oben genannte Beschichtung.

Für die gewünschte Funktionalität ist es wichtig, dass das Emblem eine konstante Dicke aufweist, sonst würde es die vom Radar erfassten Daten verfälschen. Die Basis bildet eine Frontplatte aus Polycarbonat, deren Rückwand aus Indium besteht. Per Laser wird schließlich der Löwe hineingeschnitten; ein Schutzlack auf der Vorderseite soll vor Witterung und Stößen schützen. Das Wappen selbst wird auf das Befestigungsteil im Grill geklebt.

Nicht nur Autos

Die Arbeit geht für die Leute bei Peugeot jetzt allerdings erst richtig los. Im Laufe des Jahres sollen schließlich nicht nur neue Plaketten auf die Fahrzeuge geklebt werden. Es gilt auch die Autohäuser, Showrooms, Online-Auftritte und Zubehör-Artikel umzugestalten. Ein Prozess, der sich natürlich bis auf den letzten Provinz-Briefkopf am Ende der Welt erstreckt. Die dritte Generation des Peugeot 308 ist bereits auf dem Markt und auch wieder als Kombi-Version SW bestellbar. 2023 soll zudem eine rein elektrische Version folgen. In unserer Fotoshow oben im Artikel erfahren Sie, wie sich das aktuelle Topmodell in unserem Test geschlagen hat.