Der VW Golf war bei den Neuzulassungen lange Zeit für die Niedersachsen eine sichere Bank. Nach einer langen Schwächephase ist der Golf zwar wieder zurück im Spitzenfeld der Neuwagen, wird aber wohl seine einstige Dominanz nie mehr erreichen.

Tesla Model Y stark

Im August 2022 muss er sich hinter seinem Markenkollegen T-Roc anstellen. Der kleine SUV überflügelt das Kompaktmodell um 424 Einheiten, der Golf selbst kommt nur auf rund 6.000 Neuzulassungen. Es gab Zeiten, da konnte VW fast viermal soviel von ihrem Bestseller absetzen. Abgerundet werden die VW-Spiele an der Spitze der Top 50 durch den Tiguan auf Rang drei. Knapp hinter diesem steht im Berichtsmonat das Tesla Model Y, das im Vormonat nicht mal einen Platz in den Top 50 hatte. Wie begehrt oder auch nur verfügbar Kleinwagen sind, zeigen die Platzierungen von Opel Corsa, Fiat 500 und Mini auf den Plätzen 5, 8 und 9. Dazwischen schieben sich noch der Škoda Octavia und der wieder stark aufgerückte Ford Kuga. Komplettiert werden die Top 10 im August durch den Audi Q3.

VW Taigo kommt

Der VW Passat, der sonst eigentlich immer im Spitzenfeld zu finden ist, landet nur auf Platz zwölf, vor der ebenfalls schwachen Mercedes C-Klasse und dem VW Polo. Die Mercedes V-Klasse (Platz 25) fällt wieder hinter den VW Bus (Platz 17) zurück, bleibt aber in Schlagdistanz. Im VW-Kosmos schickt sich mit dem Taigo der nächste Überflieger an, Quote zu machen. Im August steht er schon vor dem T-Cross auf Platz 22.

Und nochmal VW. Das zulassungsstärkste E-Auto der Marke ist der Up, der ID4. und ID.5 knapp und den ID.3 deutlich hinter sich lässt. Ebenfalls bemerkenswert: Der rein elektrische Dacia Spring erreicht im August fast die Zulassungszahlen des VW ID.3 und liegt auch nicht weit weg von Markenbestseller Duster.